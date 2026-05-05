Вже 4 випадок за місяць: РФ вивезла до Єгипту 26,9 тис. тонн краденого українського зерна, — МЗС

Україна заявила про новий випадок постачання за кордон зерна, яке, за даними Києва, було незаконно вивезене з окупованих територій. Йдеться про судно "ASOMATOS", що розвантажило десятки тисяч тонн пшениці в Єгипті, попри попередження української сторони.

У дописі на сторінці в соціальній мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 5 травня написав, що судну "ASOMATOS" дозволили розвантажити 26,9 тисячі тонн української пшениці в порту Абу-Кір. Загалом, із початку квітня це вже четвертий подібний випадок, коли викрадене зерно потрапляє до єгипетських портів.

Глава МЗС уточнив, що судно отримало дозвіл на швартування і розвантаження навіть попри те, що за кілька днів до цього Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до Міністерства юстиції Єгипту із запитом про правову допомогу. Крім того, українська сторона передала всю необхідну інформацію про походження вантажу, зокрема дані про те, що зерно було експортоване підсанкційною компанією "Agro-Frigat" через окупований Крим, а також надала юридичні підстави для арешту судна і вантажу.

"Україна — це країна, яка протягом багатьох років виконувала роль надійного гаранта продовольчої безпеки для Єгипту, — і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери віддячують нам, продовжуючи приймати викрадене українське зерно", — йдеться в його дописі.

Ба більше, міністр нагадав, що Україна вже переживала трагедію масового голоду через примусове вилучення зерна у минулому столітті. Саме тому нинішні дії Росії, яка вивозить зерно з окупованих територій, викликають особливо гостру реакцію.

"Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає в нас найгірші спогади.Ми закликаємо наших єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних нам, та принципів наших двосторонніх відносин", — написав він.

Також у своєму дописі він закликав Єгипет та інші держави дотримуватися норм міжнародного права та власних зобов’язань. У МЗС підкреслили, що майно, вивезене з окупованих територій, має конфісковуватися.

"Викрадене майно з окупованих територій має конфісковуватися, а не прийматися. Грабунок — це не торгівля, а співучасть лише підживлює подальшу агресію", — додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у квітні російське вантажне судно ABINSK отримало дозвіл зайти до ізраїльського порту Хайфа, попри те, що на його борту перебувала значна партія зерна з окупованих територій України. Йдеться про понад 43 тисячі тонн пшениці, походження якої пов’язують із тимчасово захопленими регіонами.

Пізніше в Ізраїлі розкритикували міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, оскільки подібні питання мають вирішуватися через офіційні дипломатичні канали, а не через публічні заяви у медіа чи соцмережах. Зокрема, глава МЗС Ізраїлю Ґідеон Саар зазначив, що Україна нібито не надсилала запиту про правову допомогу перед тим, як винести це питання в публічну площину.

Водночас наприкінці квітня ситуація змінилася: компанія "Ценципер", яка є одним із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі, відмовила російському судну в заході до порту Хайфи для розвантаження зерна, яке, за даними української сторони, було незаконно вивезене з України.