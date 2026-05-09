Европейская Комиссия предупредила авиакомпании о повышении цен билетов после покупки.

Авиакомпании не имеют права взимать с пассажиров дополнительные сборы за топливо после того, как билет уже приобретен. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Анна-Кайса Итконен прокомментировала ситуацию с испанским лоукостером Volotea, что считается нарушением прав потребителей во Франции.

По ее словам, авиакомпании могут корректировать тарифы относительно изменений на рынке, но добавление топливного сбора к стоимости билета после его покупки не является законным. Любые изменения цены предыдущим числом могут квалифицироваться как недобросовестные коммерческие практики по директивам потребительских прав ЕС.

Директива допускает лишь ограниченное повышение цены, если такая возможность была четко прописана в договоре с туристом

ЕС заявил, что "любые изменения цены исключены": компании не могут включать в условия договора положения о повышении из-за роста стоимости топлиа. Исключение делают для пакетных туров, если в соглашении прямо указана возможность изменения стоимости. В таком случае допускается увеличение до 8%, а при превышении клиент может отменить бронирование.

Пассажиры имеют право на денежную компенсацию за билет, если отмена не обусловлена чрезвычайными обстоятельствами

Рекомендации для транспортного сектора ЕС, пострадавшего из-за кризиса на Ближнем Востоке

Еврокомиссия обнародовала разъяснения для секторов транспорта и туризма ЕС по работе в условиях перебоев с поставками топлива и ограничений воздушных маршрутов. Основной акцент сделан на авиации и скачках стоимости авиационного топлива.

Так, пассажиры в случае отмен сохраняют право на возврат средств, перекупку или возврат, а также потенциально на компенсацию, если отмена не является чрезвычайным обстоятельством.

Комиссия также четко отметила, что высокая стоимость топлива не является "чрезвычайным обстоятельством", которое освобождает авиакомпанию от выплаты компенсаций.

"Для справедливого ценообразования регламент требует, чтобы авиакомпании сразу показывали конечную цену билета, включая все неизбежные сборы", — говорится в тексте директивы.

Поэтому увеличение цены задним числом, в частности путем топливных надбавок, не разрешено.

"ReFuelEU Aviation" позволяет освобождение рейсов от обязательного процента топлива при отличных потребностях в безопасности; правило "90% топливной загрузки" временно адаптируется

Для пакетных туров директива допускает ограниченное повышение цены при условиях, что они четко прописаны в договоре.

Также говорится о том, что регламент позволяет освобождать отдельные рейсы от обязательной доли экологического топлива в случае критической необходимости; правило "90% заправки топливом" (tanking) временно адаптируется под условия кризиса.

Авиакомпании могут быть освобождены от штрафов за неиспользование выделенных слотов (временных промежутков в аэропортах), если выполнение рейсов стало физически невозможным из-за дефицита топлива.

Скандал с испанским лоукостером Volotea — что известно

Скандал с испанским лоукостером Volotea возник из-за того, что авиакомпания начала требовать дополнительные топливные сборы уже после покупки билета пассажиром. Из-за этого ее раскритиковали во Франции, а случай попал под расследование Национальной потребительской службы.

Отметим, что Volotea ввела систему "Promise for a Fair Price", согласно которой за 7 дней до вылета компания отслеживает стоимость топлива (по ценам на нефть марки Brent) и, если она выше определенного уровня, может добавить к уже купленному билету топливный сбор (до примерно 14 евро с пассажира).

Компания же заявила, что эта модель "прозрачная" и действует в обе стороны. В случае падения цен на топливо она обещает частичный или полный возврат топливного компонента.

Потребительские ассоциации (в частности испанская Facua) заявили, что увеличение цены после бронирования нарушает принцип прозрачности ценообразования и единую стоимость договора: по европейскому праву цена билета должна быть фиксированной на момент покупки.

Во Франции против Volotea в настоящее время открыто расследование относительно возможных недобросовестных коммерческих практик, а Еврокомиссия подчеркнула, что такие retrofit-сборы за топливо являются неприемлемыми и не соответствуют директивам ЕС.

Напомним, что война на Ближнем Востоке, а именно блокирование Ормузского пролива, оказало грандиозное влияние на гражданскую авиацию во всем мире, пояснил эксперт по деньгам Павел Дукач.