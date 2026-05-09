Європейська Комісія попередила авіакомпанії щодо підвищення цін квитків після покупки.

Авіакомпанії не мають права стягувати з пасажирів додаткові збори за паливо після того, як квиток уже придбаний. Про це заявила речниця Єврокомісії Анна‑Кайса Ітконен.

Анна‑Кайса Ітконен прокоментувала ситуацію із іспанським лоукостером Volotea, що вважається порушенням прав споживачів у Франції.

За її словами, авіакомпанії можуть коригувати відкрито оприбутковані тарифи відносно змін на ринку, але додавання паливного збору до вартості квитка після його покупки не є законним. Будь‑які зміни ціни попереднім числом можуть кваліфікуватися як недобросовісні комерційні практики за директивами споживчих прав ЄС.

Директива допускає лише обмежене підвищення ціни, якщо така можливість була чітко прописана в договорі з туристом

ЄС заявив, що "будь‑які зміни ціни зворотною силою виключено": компанії не можуть включати в умови договору положення про підвищення ціни через зростання цін на паливо. Виняток роблять для пакетних турів, якщо в угоді прямо вказано можливість зміни вартості. В такому разі допускається збільшення до 8%, а при перевищенні клієнт може скасувати бронювання.

Рекомендації для транспортного сектору ЄС, який постраждав через кризу на Близькому Сході

Єврокомісія оприлюднила роз'яснення для секторів транспорту та туризму ЄС щодо роботи в умовах перебоїв із постачанням пального та обмежень повітряних маршрутів. Основний акцент зроблено на авіації та стрибках вартості авіаційного пального.

Так, пасажири у разі скасувань зберігають право на повернення коштів, перекупівку або повернення, а також потенційно на компенсацію, якщо скасування не є надзвичайною обставиною.

Комісія також чітко наголосила, що висока вартість пального не є "надзвичайною обставиною", яка звільняє авіакомпанію від виплати компенсацій.

"Для справедливої ціноутворення регламент вимагає, щоб авіакомпанії відразу показували кінцеву ціну квитка, включаючи всі неминучі збори", — йдеться у тексті директиві.

Тому збільшення ціни заднім числом, зокрема шляхом паливних надбавок, не дозволене.

Для пакетних турів директива допускає обмежене підвищення ціни за умов, що вони чітко прописані у договорі.

Також йдеться про те, що регламент дозволяє звільняти окремі рейси від обов'язкової частки екологічного палива у разі критичної потреби; правило "90% заправки пальним" (tanking) тимчасово адаптується під умови кризи.

Авіакомпанії можуть бути звільнені від штрафів за невикористання виділених слотів (часових проміжків у аеропортах), якщо виконання рейсів стало фізично неможливим через дефіцит пального.

Скандал з іспанським лоукостером Volotea — що відомо

Скандал із іспанським лоукостером Volotea виник через те, що авіакомпанія почала вимагати додаткові паливні збори вже після покупки квитка. Через це її розкритикували у Франції, а випадок потрапив під розслідування Національної споживчої служби.

Зазначимо, що Volotea запровадила систему "Promise for a Fair Price", згідно зякою за 7 днів до вильоту компанія відслідковує вартість палива (за цінами на нафту марки Brent) і, якщо вона вища за певний рівень, може додати до вже купленого квитка паливний збір (до приблизно 14 євро з пасажира).

При цьому компанія заявила, що ця модель "прозора" і діє в обидва боки. У разі падіння цін на паливо вона обіцяє частковий або повний повернення паливного компонента.

Споживчі асоціації (зокрема іспанська Facua) заявили, що збільшення ціни після бронювання порушує принцип прозорості ціноутворення і єдину вартість договору: за європейським правом ціна квитка має бути фіксованою на момент покупки.

У Франції проти Volotea наразі відкрито розслідування щодо можливих недобросовісних комерційних практик, а Єврокомісія підкреслила, що такі retrofit‑збори за паливо є неприйнятними і не відповідають директивам ЄС.

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході, а саме блокування Ормузької протоки, справило грандіозний вплив на цивільну авіацію в усьому світі, пояснив експерт з грошей Павло Дукач.