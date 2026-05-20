Спрос на агрокредиты во время войны изменился, и фермеры ищут не только деньги. Фокус разобрался, как аграрии финансируют посевные кампании, модернизируют технику, инвестируют в энергонезависимость и какие именно программы выбирают в 2026 году.

В условиях полномасштабной войны украинский агросектор остается одной из ключевых отраслей экономики. В то же время банки в Украине постепенно адаптировали свои кредитные программы для фермеров, поэтому они могут получать финансирование даже в регионах вблизи боевых действий, оформлять кредиты дистанционно и претендовать на грантовую поддержку от международных партнеров. В частности, агропроизводители с прифронтовых территорий сегодня имеют доступ к грантам в размере до 30% от суммы финансирования, а часть кредитов финучреждения готовы выдавать даже без залога.

Как отметила в комментарии Фокусу руководитель направления развития бизнеса Кредобанка Наталья Згоба, за последний год структура спроса на банковские продукты для малого и среднего бизнеса, в частности агросектора, заметно трансформировалась. Если раньше предприниматели преимущественно обращались за классическим оборотным финансированием, то сейчас все больше запросов касается энергонезависимости, инвестиций в технику, склады, генерацию и грантовых программ.

Відео дня

Сам объем спроса существенно не уменьшился, но клиенты стали гораздо внимательнее рассматривать условия финансирования и собственной кредитной репутации.

Читайте также: "Финансовая дисциплина бизнеса во время войны приятно удивляет": банкир о новых трендах и запросах клиентов

"В 2026 году ожидаем продолжения тренда, заданного в предыдущие периоды, — существенных изменений здесь не предвидится. В дальнейшем будет расти спрос, в частности на инвестиционное кредитование и лизинг, а также на грантовые программы, в частности от международных доноров. Кредобанк реализует программу от ЕБРР и готовится внедрять новую грантовую поддержку от Европейского инвестиционного банка. Гарантийные инструменты прежде всего обеспечивают уверенность для банка, повышая его аппетит к риску. Для клиента это может иметь положительное влияние, в частности в части обеспечения кредитной операции имуществом. Ведь при наличии гарантии международной финансовой институции банк может снижать требования к покрытию кредита имуществом заемщика или даже предлагать бланковое финансирование. Также имеем инструменты распределения рисков в рамках сотрудничества с Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)", — отмечает руководитель направления развития бизнеса Кредобанка и добавляет, что даже в условиях войны аграрии демонстрируют высокую платежную дисциплину, что положительно влияет на решение о новых кредитах.

Агросектор во время войны финансирует посевные благодаря кредитованию Фото: Pexels

Льготные кредиты для аграриев: почему "5-7-9%" не теряет популярности

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" и в этом году — ключевой инструмент финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ), включая агропроизводителей.

В частности, Кредобанк стал первым коммерческим банком, который присоединился к программе, и сегодня около 70% кредитного портфеля МСБ в банке сформировано именно в ее рамках.

Среди отраслей-лидеров по объему финансирования:

перерабатывающая промышленность — более 2,1 млрд грн;

сельское хозяйство — более 1,39 млрд грн;

торговля — более 830 млн грн;

логистика и транспорт — более 307 млн грн.

По словам эксперта, бизнес все чаще ищет не просто кредит, а комплексное решение — с грантами, гарантиями и компенсациями.

"Банк постоянно совершенствует внутренние процедуры, чтобы предлагать клиентам конкурентные продукты в оптимальные сроки. В частности, банк может не требовать от клиентов участия собственными средствами в инвестиционном проекте, если применяет гарантийный инструмент любой из международных финансовых организаций (МФО), с которыми работает банк. Кроме того, кроме программы "5-7-9%", банк реализует ряд партнерских программ, в рамках которых клиенты могут получить выгодные условия финансирования", — говорит Наталья Згоба.

Аграриям можно оформлять кредиты дистанционно Фото: Unplash

Гранты, международные гарантии и кредиты без залога

Одним из трендов последних лет стало активное внимание к международным гарантийным программам. Они позволяют банкам брать на себя больший риск, а клиентам получать финансирование даже без полного обеспечения.

Кредобанк работает с программами ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), DFC (U.S. International Development Finance Corporation) и BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego — польский государственный банк развития), а также другими международными структурами, поэтому аграрии могут получить дополнительную грантовую поддержку.

Кроме того, банк уже третий год подряд реализует грантовую программу от ЕБРР Программа Конкурентоспособности и Инклюзивности Малого и Среднего Бизнеса в Странах Восточного Партнерства. В рамках данной программы грантами воспользовались 210 клиентов, получив финансирование на общую сумму 34,5 млн евро и грантов на сумму 4,95 млн евро.

Параллельно банки расширяют партнерские программы с производителями техники и оборудования, а также поддерживают финансирование проектов энергонезависимости.

Как работает агрокредитование 2026 года

Отдельным направлением кредитования агросектора являются специализированные агропрограммы для сезонных потребностей фермеров.

"Кредобанк предоставляет оборотное финансирование аграриям на срок до 24 месяцев или на 2 сельскохозяйственных цикла. Сумма которую может получить аграрии составляет до 65% стоимости сельскохозяйственного цикла. Для кредитов до 20 млн гривен получить финансирование можно без обеспечения", — объясняет эксперт.

Параллельно банк развивает партнерские программы с крупными производителями агротехники — JCB, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Manitou и другими брендами.

Фактически аграрии могут получать комплексное решение, а именно, кредит, лизинг, грант и компенсационные механизмы в рамках одной программы.

Аграрии, которые работают вблизи фронта, могут оформить финансирование онлайн

Кредитуют ли аграриев вблизи фронта

Несмотря на высокие риски, банки не прекратили финансирование аграриев в опасных регионах. Ключевую роль здесь играют международные гарантии и страховые механизмы.

"В течение всего времени войны Кредобанк поддерживает имеющихся агроклиентов, которые продолжают деятельность на территориях повышенного военного риска. Весомым аргументом для банка является наличие инструментов распределения кредитного риска от международных финансовых институтов. Банк также готов финансировать новых клиентов при условии, что они осуществляют деятельность на территориях, удаленных от зоны боевых действий не менее чем на 30 километров. Отдельно стоит отметить грантовые программы в рамках сотрудничества с международными партнерами, реализуемых через Кредобанк: предприятия могут претендовать на грантовую поддержку в размере до 30% от суммы привлеченного финансирования", — отмечает Наталья Згоба.

Для предприятий с прифронтовых территорий именно грантовые механизмы сейчас становятся одним из ключевых инструментов выживания и модернизации бизнеса.

Гранты до 30% и кредиты онлайн для аграриев доступны в 2026 году Фото: Pexels

Государственные гарантии постепенно заменили международными

В начале большой войны именно государственные гарантии помогли банкам быстро восстановить кредитование бизнеса. Однако сейчас рынок все больше переходит на международные инструменты.

"В начале войны в 2022 году Кредобанк привлек государственные гарантии, что стало ключевым элементом восстановления кредитования на этом этапе. Однако по мере появления других гарантийных инструментов от МФО банк постепенно отходил от применения государственных гарантий, и уже по состоянию на начало 2026 года в портфеле банка не осталось ни одного кредита с покрытием государственной гарантией. В то же время банк предлагает продукты в сотрудничестве с Экспортно-кредитным агентством, где заемщики имеют возможность привлечь финансирование до 10 млн гривен исключительно под страхование ЭКА", — рассказывает эксперт.

Банки переходят в "цифру"

Еще один заметный тренд — полная цифровизация обслуживания бизнеса. В 2025 году Кредобанк запустил Бизнес-портал для дистанционного открытия счетов, а сегодня аграрии могут фактически пройти весь процесс без визита в отделение.

Даже документы на кредитование клиент может подать дистанционно с использованием квалифицированной электронной подписи

"И открытие банковского счета и проведение ежедневных операций возможно без посещения банка. Даже документы на кредитование клиент может подать дистанционно с использованием квалифицированной электронной подписи", — отмечает Наталья Згоба.

Поэтому в этом году банки прогнозируют дальнейшее упрощение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса. В то же время будут расти требования к прозрачности компаний, финансовой отчетности и соблюдению экологических стандартов, которые все активнее продвигают международные партнеры.

Напомним, ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения.