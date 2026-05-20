Попит на агрокредити під час війни змінився, і фермери шукають не лише гроші. Фокус розібрався, як аграрії фінансують посівні кампанії, модернізують техніку, інвестують в енергонезалежність та які саме програми обирають 2026 року.

В умовах повномасштабної війни український агросектор залишається однією з ключових галузей економіки. Водночас банки в Україні поступово адаптували свої кредитні програми для фермерів, тож вони можуть отримувати фінансування навіть у регіонах поблизу бойових дій, оформлювати кредити дистанційно та претендувати на грантову підтримку від міжнародних партнерів. Зокрема, агровиробники з прифронтових територій сьогодні мають доступ до грантів у розмірі до 30% від суми фінансування, а частину кредитів фінустанови готові видавати навіть без застави.

Як зазначила у коментарі Фокусу керівниця напрямку розвитку бізнесу Кредобанку Наталія Згоба, за останній рік структура попиту на банківські продукти для малого та середнього бізнесу, зокрема агросектору, помітно трансформувалася. Якщо раніше підприємці переважно зверталися за класичним оборотним фінансуванням, то зараз все більше запитів стосується енергонезалежності, інвестицій у техніку, склади, генерацію та грантових програм.

Сам обсяг попиту суттєво не зменшився, але клієнти стали набагато уважніше розглядати умови фінансування та власної кредитної репутації.

"У 2026 році очікуємо продовження тренду, заданого в попередні періоди, — суттєвих змін тут не передбачається. Надалі зростатиме попит, зокрема на інвестиційне кредитування та лізинг, а також на грантові програми, зокрема від міжнародних донорів. Кредобанк реалізує програму від ЄБРР та готується впроваджувати нову грантову підтримку від Європейського інвестиційного банку. Гарантійні інструменти передусім забезпечують впевненість для банку, підвищуючи його апетит до ризику. Для клієнта це може мати позитивний вплив, зокрема в частині забезпечення кредитної операції майном. Адже за наявності гарантії міжнародної фінансової інституції банк може знижувати вимоги до покриття кредиту майном позичальника або навіть пропонувати бланкове фінансування. Також маємо інструменти розподілу ризиків у межах співпраці з Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)", — зазначає керівниця напрямку розвитку бізнесу Кредобанку і наголошує, що навіть в умовах війни аграрії демонструють високу платіжну дисципліну, що позитивно впливає на рішення щодо нових кредитів.

Агросектор під час війни фінансує посівні завдяки кредитуванню Фото: Pexels

Пільгові кредити для аграріїв: чому "5-7-9%" не втрачає популярності

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" і цьогоріч — ключовий інструмент фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ), включно з агровиробниками.

Зокрема, Кредобанк став першим комерційним банком, який долучився до програми, і сьогодні близько 70% кредитного портфеля МСБ у банку сформовано саме в її межах.

Серед галузей-лідерів за обсягом фінансування:

переробна промисловість — понад 2,1 млрд грн;

сільське господарство — понад 1,39 млрд грн;

торгівля — понад 830 млн грн;

логістика і транспорт — понад 307 млн грн.

За словами експертки, бізнес дедалі частіше шукає не просто кредит, а комплексне рішення — із грантами, гарантіями та компенсаціями.

"Банк постійно вдосконалює внутрішні процедури, щоб пропонувати клієнтам конкурентні продукти в оптимальні строки. Зокрема, банк може не вимагати від клієнтів участі власними коштами в інвестиційному проєкті, якщо застосовує гарантійний інструмент будь-якої з міжнародних фінансових організацій (МФО), з якими працює банк. Крім того, окрім програми "5-7-9%", банк реалізує низку партнерських програм, у межах яких клієнти можуть отримати вигідні умови фінансування", — каже Наталія Згоба.

Аграріям можна оформлювати кредити дистанційно Фото: Unplash

Гранти, міжнародні гарантії та кредити без застави

Одним з трендів останніх років стала активна увага до міжнародних гарантійних програм. Вони дозволяють банкам брати на себе більший ризик, а клієнтам отримувати фінансування навіть без повного забезпечення.

Кредобанк працює з програмами ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), ЄІБ (Європейський інвестиційний банк), DFC (U.S. International Development Finance Corporation) та BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego — польський державний банк розвитку), а також іншими міжнародними структурами, тож аграрії можуть отримати додаткову грантову підтримку.

Окрім того, банк вже третій рік поспіль реалізовує грантову програму від ЄБРР Програма Конкурентоспроможності та Інклюзивності Малого та Середнього Бізнесу в Країнах Східного Партнерства. В межах даної програми грантами скористалися 210 клієнтів, отримавши фінансування на загальну суму 34,5 млн євро та грантів на суму 4,95 млн євро.

Паралельно банки розширюють партнерські програми з виробниками техніки та обладнання, а також підтримують фінансування проєктів енергонезалежності.

Як працює агрокредитування 2026 року

Окремим напрямком кредитування агросектору є спеціалізовані агропрограми для сезонних потреб фермерів.

"Кредобанк надає обігове фінансування аграріям на термін до 24 місяців або на 2 сільськогосподарські цикли. Сума яку може отримати аграрії складає до 65% вартості сільськогосподарського циклу. Для кредитів до 20 млн гривень одержати фінансування можна без забезпечення", — пояснює експертка.

Паралельно банк розвиває партнерські програми з великими виробниками агротехніки — JCB, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Manitou та іншими брендами.

Фактично аграрії можуть отримувати комплексне рішення, а саме, кредит, лізинг, грант і компенсаційні механізми в межах однієї програми.

Аграрії, які працюють поблизу фронту, можуть оформити фінансування онлайн

Чи кредитують аграріїв поблизу фронту

Попри високі ризики, банки не припинили фінансування аграріїв у небезпечних регіонах. Ключову роль тут відіграють міжнародні гарантії та страхові механізми.

"Протягом усього часу війни Кредобанк підтримує наявних агроклієнтів, які продовжують діяльність на територіях підвищеного воєнного ризику. Вагомим аргументом для банку є наявність інструментів розподілу кредитного ризику від міжнародних фінансових інституцій. Банк також готовий фінансувати нових клієнтів за умови, що вони провадять діяльність на територіях, віддалених від зони бойових дій не менш ніж на 30 кілометрів. Окремо варто зазначити грантові програми в рамках співпраці з міжнародними партнерами, що реалізуються через Кредобанк: підприємства можуть претендувати на грантову підтримку в розмірі до 30% від суми залученого фінансування", — зазначає Наталія Згоба.

Для підприємств із прифронтових територій саме грантові механізми зараз стають одним із ключових інструментів виживання та модернізації бізнесу.

Гранти до 30% і кредити онлайн для аграріїв доступні 2026 року Фото: Pexels

Державні гарантії поступово замінили міжнародними

На початку великої війни саме державні гарантії допомогли банкам швидко відновити кредитування бізнесу. Однак зараз ринок дедалі більше переходить на міжнародні інструменти.

"На початку війни у 2022 році Кредобанк залучив державні гарантії, що стало ключовим елементом відновлення кредитування на цьому етапі. Проте в міру появи інших гарантійних інструментів від МФО банк поступово відходив від застосування державних гарантій, і вже станом на початок 2026 року в портфелі банку не залишилося жодного кредиту з покриттям державною гарантією. Водночас банк пропонує продукти у співпраці з Експортно-кредитним агентством, де позичальники мають можливість залучити фінансування до 10 млн гривень виключно під страхування ЕКА", — розповідає експертка.

Банки переходять у "цифру"

Ще один помітний тренд — повна цифровізація обслуговування бізнесу. У 2025 році Кредобанк запустив Бізнес-портал для дистанційного відкриття рахунків, а сьогодні аграрії можуть фактично пройти весь процес без візиту у відділення.

"І відкриття банківського рахунку і проведення щоденних операцій можливе без відвідування банку. Навіть документи на кредитування клієнт може подати дистаційно з використанням кваліфікованого електронного підпису", — зазначає Наталія Згоба.

Тож цьогоріч банки прогнозують подальше спрощення доступу до фінансування для малого та середнього бізнесу. Водночас зростатимуть вимоги до прозорості компаній, фінансової звітності та дотримання екологічних стандартів, які дедалі активніше просувають міжнародні партнери.

