Недавно президент Владимир Зеленский подписал новый закон об особенностях кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения. Фокус исследовал, что он означает и каким категориям разрешили не платить по кредитным обязательствам.

Проект Закона о внесении изменений в раздел "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины относительно особенностей кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения (проект №12148) был принят в конце марта 2025 года, однако только 8 августа возвращен с подписью президента. Фокус спросил у юристов, что он означает и каких заемщиков касается.

Разрешили не платить: кому можно прекратить кредитные выплаты

Новый закон предусматривает освобождение отдельных категорий заемщиков — физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, в частности аграриев, от обязанности уплаты кредита, займов, лизинга и сопутствующих платежей (проценты, комиссии, штрафы, пеня) на период действия военного положения и в течение 1 года после его завершения. "Более того, приостановлено принудительное взыскание (завершение задолженности, обращение взыскания на залог, изъятие в рамках финансового лизинга и т.д.) — при этом предоставлена возможность заемщику обратиться с заявлением и соответствующими подтверждениями", — объяснил управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер партнерс" Сергей Литвиненко.

То есть пауза в выплатах вводится только для бизнеса, но не для каждого бизнеса, который переживает трудности, а только для компаний, имущество которых пострадало в результате боевых действий.

"Из текста законопроекта следует, что речь идет о предпринимателях, залоговое имущество которых находится на территории активных боевых действий или оккупированных с 24 февраля 2022 года", — говорит управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников.

Однако разобраться с территорией — местом нахождения пострадавшего предприятия — не так и просто. Ведь в Перечне Кабмина есть, например, территориальные громады Киевской области, где велись активные боевые действия в 2022 году. Но многих общин на территории страны в документе нет. Так что если вражеский дрон попадет в предприятие, а этой территории нет в Перечне, то рассчитывать на право на прекращение выплат по этому закону не придется.

Уничтоженное из-за обстрелов имущество еще не означает, что предприятию предоставят возможность прекратить выплаты по кредиту Фото: УНІАН

Анна Ищенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Анна Ищенко и партнеры", объяснила: если предприятие, например, ФЛП в Ирпене, привлекло кредит на оборудование и пострадало в результате боевых действий, то здесь проще — город Ирпень есть в Перечне Кабмина. "Нужно подать заявление в банк о прекращении выплат, дополнив его справкой о регистрации ФЛП в Ирпене, копией кредитного договора, справкой о повреждении офиса или оборудования, при наличии",- говорит юрист. И добавляет: для получения права на прекращение выплат предприятию нужно доказать территориальную принадлежность, статус малого/среднего бизнеса, связь с кредитным договором.

Сергей Литвиненко отмечает: закон распространяется на заемщиков, чье обеспечительное имущество (залог или лизинг) было потеряно из-за размещения на временно оккупированных территориях (ВОТ) или территориях активных боевых действий (ТАБД). И независимо от того, продолжаются ли боевые действия на определенной территории, если она указана в Перечне Кабмина, то предприниматели могут воспользоваться правом на прекращение выплат. "Факт потери имущества — ключевой критерий, а не только текущее состояние активных операций", — отметил Сергей Литвиненко.

Для оформления паузы в выплатах нужно подать заявку в банк Фото: pexels.com

Отдельно стоит отметить, что новый закон не касается крупного бизнеса. То есть крупным компаниям даже при условии потери залогового имущества никакое прекращение выплат по кредиту, обеспеченному этим имуществом, не гарантируется. Ведь есть требования по уровню дохода компании и по количеству работников: годовой доход не должен превысить эквивалент 50 млн евро, а количество работников должно быть меньше 250 человек.

Оформить заявку на приостановку выплат: как это сделать и когда возобновлять платежи

Для оформления прекращения выплат по кредиту компании или ФОПам необходимо предоставить заявление в банк или лизингодателю, а также документальные подтверждения потери обеспечения. Это может быть выписка из Единого реестра досудебных расследований (о потере имущества из-за боевых действий/оккупации), а также документы, оформленные не позднее шести месяцев после начала боевых действий/оккупации или после вступления в силу закона.

"После подачи (и подтверждения) — со следующего дня приостанавливается начисление и уплата основного долга, процентов, комиссий, штрафов", — отметил Сергей Литвиненко. И добавил: закон распространяется на договор кредита или лизинга, заключенный до вступления в силу закона, он не распространяется на новые займы.

"Закон имеет ретроспективное действие. Даже если вы взяли кредит в 2019 году на развитие бизнеса, а потом ваше предприятие пострадало от войны — можете подавать на освобождение", — добавляет Анна Ищенко.

Закон не освобождает предприятия от кредитов, а лишь дает временную паузу в выплатах по займу Фото: pexels.com

Важно и то, что закон предоставляет право на временное прекращение кредитных выплат, то есть этот мораторий не навсегда, и впоследствии компании придется все же выплатить банку (или лизинговой компании) долг. "Стоит отметить, что закон предусматривает лишь приостановление начисления и уплаты средств по денежному обязательству по договору кредита (займа)", — говорит Андрей Шабельников.

Сергей Литвиненко отметил: после завершения действия военного положения и 1 года после его завершения — освобождение действует дальше, однако после этого срока обязательства возобновляются. "После завершения периода льгот заемщик становится должником снова и должен продолжить уплату по условиям договора. Закон не аннулирует долг, а лишь приостанавливает его выполнение на определенный период", — пояснил адвокат.

Плюсы и минусы: как эксперты оценили временный кредитный мораторий

Эксперты говорят, что главным преимуществом закона является новая возможность для предприятий, чье имущество разбито ракетно-дронными атаками, получить передышку в выплатах банковского кредита. "Принятие вышеприведенного законопроекта будет способствовать защите интересов малого и среднего бизнеса в Украине, которые на данный момент в связи с военным вторжением, оккупацией и военными действиями не могут должным образом осуществлять свою деятельность на территории страны", — отметил Андрей Шабельников.

По мнению Анны Ищенко, новый закон имеет серьезные преимущества. "Во-первых, освобожденные от долгов предприниматели смогут быстрее восстановить свой бизнес. Соответственно, это может дать толчок для роста налоговых поступлений, создания или удержания рабочих мест. Во-вторых, это действительно реальная помощь тем, кто больше всего пострадал от войны, предотвращение банкротств и социального кризиса, поддержка среднего класса. Ну и наконец, ограниченный срок действия не создает долгосрочных системных рисков", — говорит эксперт.

После завершения срока действия кредитной паузы компания будет вынуждена снова выплачивать кредит, обеспеченный уничтоженным обстрелами имуществом Фото: Getty

Однако у нового закона есть и определенные риски. По мнению Сергея Литвиненко, среди них — тот факт, что долг компании сохраняется и накапливается (при этом могут быть отсрочены платежи, но не списана основная сумма).

Говорят эксперты и о других риск-факторах. "Нарушение принципа равенства перед законом. Почему крупный IT-холдинг с 250 работниками имеет право списать миллионы долга, а мелкий ФЛП из не пострадавшей области продолжает платить? И правовая неопределенность оставляет широкие трактовки и принятие решений на усмотрение чиновников. А как известно, это хорошая почва для коррупционных схем", — отметила в комментарии Фокусу Анна Ищенко.