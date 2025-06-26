Украинцы берут все больше "быстрых" займов и подписывают договоры о потребительском кредите. Займы выдают микрофинансовые организации (МФО) под очень высокие проценты — 300-400% годовых. И если не заплатить по займу вовремя, долг может достичь сотен тысяч гривен. Так попадают в долговые ловушки. Есть ли выход, выяснил Фокус.

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В Украине за год выросло количество оформленных микрокредитов. И уже стало известно, сколько людей в Украине имеют кредиты, в том числе в МФО. По данным Нацбанка, в 2024-м граждане заняли более 8,3 млн микрокредитов на общую сумму 51,69 млрд грн. По статистике "Опендатабот", это на 27% больше, чем в 2023 году. Одновременно с заимствованиями, выросла и задолженность граждан перед МФО. Далее в материале — о том, что делать, если потребитель имеет долг перед МФО, не может его оплатить, но не хочет попасть под давление коллекторов.

Как отмечают эксперты, финансовые обязательства являются сложными вопросами, которые требуют внимательного подхода и консультаций со специалистами.

"Понимание своих прав и обязанностей поможет минимизировать риски и обеспечить финансовую стабильность в любой ситуации", — добавляет юрист АО "Виннер Партнерс" Фатима Ровшан кзы Гюлалиева.

Кредит без залога — юристы рассказали, о чем идет речь в договорах Фото: pexels.com

Как работают микрофинансовые организации и в чем особенность кредитования

Около 900 тысяч украинцев хотя бы раз обращались за микрокредитами или пользуются ими постоянно. МФО действуют в Украине законно и предлагают, как правило, кредиты в сумме до 30 тысяч грн. Займы можно оформить онлайн и быстро, за несколько минут, получить средства на собственную платежную карту. Обычно быстрые кредиты предлагают на период 7-30 дней. А проценты по займу начисляются ежедневно. По истечению срока, в случае неуплаты, автоматически добавляются штрафы и пеня. Поэтому просрочка оплаты долга влечет за собой увеличение суммы.

Около 900 тысяч украинцев хотя бы раз обращались за микрокредитами или пользуются ими постоянно. МФО действуют в Украине законно и предлагают, обычно, кредиты в сумме до 30 тысяч грн.

Например, на сайте одной из организаций указывается следующая информация: в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения потребителем обязательств по возврату суммы кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, потребитель обязан уплатить штраф в размере, который устанавливается в абсолютном значении в договоре потребительского кредита, и рассчитывается в соответствии со следующими условиями: 1) на четвертый день в размере 12% от первоначальной суммы кредита за четыре дня нарушения, но не менее 200 грн; 2) с пятого дня за каждый день нарушения в размере 3% от первоначальной суммы кредита, но не менее 20 грн за каждый день нарушения.

Важно

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Нередко граждане берут кредиты сразу нескольких МФО. А для погашения одного долга тратят другой заем. И это, как говорит адвокат Анна Даниэль, и есть главный признак долговой спирали.

Микрокредиты — удобный, но опасный инструмент, особенно когда за срочными деньгами стоит непрозрачный договор. И как сразу рекомендует Анна Даниэль, любой договор следует читать максимально внимательно.

"Читайте договор внимательно, особенно раздел о штрафах и пеню! Избегайте "0%" без реальных объяснений — часто скрытые платежи превышают тело кредита... Ваши права защищены законом, но их нужно знать и уметь отстоять", — отмечает управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль".

По закону, гражданин имеет право на ограничение переплаты

Основные права заемщика: что гарантирует закон

Юрист отмечает, что по закону, гражданин имеет право на ограничение переплаты.

"Закон Украины "О потребительском кредитовании" (ст. 21 ЗУ №1734-VIII) предусматривает, что общая сумма выплат не может превышать двойную сумму кредита", — говорит эксперт.

Также заемщик должен помнить и о других своих правах по кредитованию.

Закон Украины предусматривает, что общая сумма выплат не может превышать двойную сумму кредита

Право на досрочное погашение без штрафов. Закон гарантирует, что заемщик может полностью или частично погасить кредит досрочно без дополнительных комиссий.

Полная информация о кредите — кредитор обязан предоставить полные сведения о процентах, штрафах и методе расчета, а не прятать условия в приписке "мелким шрифтом".

Запрет скрытых платежей — все комиссии должны быть четко прописаны в договоре. Если их нет, потребитель не обязан их платить.

Защита от коллекторского давления

"С 2021 года в Украине действует закон №1349-IX, который запрещает коллекторам угрожать, давить психологически, звонить ночью или сообщать третьим лицам о долге", — отмечает Анна Даниэль.

Нужно внимательно ознакомиться с кредитным договором с МФО Фото: Getty Images

Как избежать долговой ловушки: 7 четких правил

Так как микрофинансовые организации выдают деньги почти мгновенно, и этот процесс не требует личного присутствия и ряда документов, в частности, справки с места работы заемщика, справок о доходах или поручителей, граждане Украины легко ввязываются в историю с микрозаймами. Однако такой "быстрый перехват" денег онлайн часто влечет за собой ряд проблем с личной кредитной историей и репутацией. Поэтому прежде всего, как советует адвокат, нужно внимательно ознакомиться с договором с МФО.

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Читайте договор внимательно, особенно разделы о пенях и штрафах. Избегайте предложений с "0%". Обычно за ними скрываются скрытые комиссии. Не берите новый кредит, чтобы погасить предыдущий, ведь это прямая дорога к долговой спирали. Никому не передавайте паспорт или доступ к банковскому приложению. Сохраняйте квитанции об оплате — это ваше доказательство в случае спора. Не можете платить, напишите заявление на реструктуризацию и обращайтесь к юристу. Получаете угрозы? Не молчите! Жалуйтесь в НБУ, а именно Управление защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.

Важно также после расчета с кредитором обязательно получить от компании справку об отсутствии задолженности и выполнении обязательств по договору в полном объеме. Некоторые компании присылают такие справки в электронном виде. Сохранение документа поможет, если в базе компании случится сбой, в результате которого уже погашенный кредит будет восстановлен, как невыплаченный, со всеми вытекающими последствиями требования его выплаты от заемщика.

"Помните: знание своих прав — лучшая профилактика финансовых ловушек. Если сомневаетесь в законности действий микрофинансового учреждения, обратитесь к адвокату или подайте официальную жалобу", — рекомендует юрист Анна Даниэль.