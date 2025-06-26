Боргова пастка мікрокредитів: які права у позичальників і як врятуватися від колекторів
Українці беруть все більше "швидких" займів і підписують договіри про споживчий кредит. Позики видають мікрофінансові організації (МФО) під дуже високі відсотки — 300-400% річних. І якщо не сплатити за позикою вчасно, борг може сягнути сотень тисяч гривень. Так потрапляють у боргові пастки. Чи є вихід, з'ясував Фокус.
В Україні за рік зросла кількість оформлених мікрокредитів. І вже стало відомо, скільки людей в Україні мають кредити, зокрема в МФО. За даними Нацбанку, 2024-го громадяни позичили понад 8,3 млн мікрокредитів на загальну суму 51,69 млрд грн. За статистикою "Опендатабот", це на 27% більше, ніж 2023 року. Водночас із запозиченнями, зросла і заборгованість громадян перед МФО. Далі у матеріалі — про те, що робити, якщо споживач має борг перед МФО, не може його сплатити, але не хоче потрапити під тиск колекторів.
Як зазначають експерти, фінансові зобов'язання є складними питаннями, які потребують уважного підходу та консультацій з фахівцями.
"Розуміння своїх прав та обов'язків допоможе мінімізувати ризики та забезпечити фінансову стабільність у будь-якій ситуації", — додає юристка АО "Віннер Партнерс" Фатима Ровшан кзи Гюлалієва.
Як працюють мікрофінансові організації та в чому особливість кредитування
Близько 900 тисяч українців хоча б раз зверталися по мікрокредити або користуються ними постійно. МФО діють в Україні законно і пропонують, зазвичай, кредити в сумі до 30 тисяч грн. Позики можна оформити онлайн і швидко, за декілька хвилин, отримати кошти на власну платіжну картку. Зазвичай швидкі кредити пропонують на період 7-30 днів. А відсотки за позикою нараховуються щодня. По закінченню терміну, у разі несплати, автоматично додаються штрафи й пеня. Тож протермінування оплати боргу тягне за собою збільшення суми.
Близько 900 тисяч українців хоча б раз зверталися по мікрокредити або користуються ними постійно. МФО діють в Україні законно і пропонують, зазвичай, кредити в сумі до 30 тисяч грн.
Наприклад, на сайті однієї з організацій вказується наступна інформація: у випадку невиконання або неналежного виконання споживачем зобов’язань щодо повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом, споживач зобов`язаний сплатити штраф у розмірі, що встановлюється в абсолютному значенні в договорі споживчого кредиту, та розраховується відповідно до наступних умов: 1) на четвертий день у розмірі 12% від первісної суми кредиту за чотири дні порушення, але не менш ніж 200 грн; 2) з п’ятого дня за кожен день порушення у розмірі 3% від первісної суми кредиту, але не менш ніж 20 грн за кожен день порушення.
Нерідко громадяни беруть кредити одразу декількох МФО. А для погашення одного боргу витрачають іншу позику. І це, як каже адвокатка Анна Даніель, і є головна ознака боргової спіралі.
Мікрокредити — зручний, але небезпечний інструмент, особливо коли за терміновими грошима стоїть непрозорий договір. І як одразу рекомендує Анна Даніель, будь-який договір слід читати максимально уважно.
"Читайте договір уважно, особливо розділ про штрафи та пеню! Уникайте "0%" без реальних пояснень — часто приховані платежі перевищують тіло кредиту… Ваші права захищені законом, але їх потрібно знати і вміти відстояти", — наголошує керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель".
Основні права позичальника: що гарантує закон
Юристка зауважує, що за законом, громадянин має право на обмеження переплати.
"Закон України "Про споживче кредитування" (ст. 21 ЗУ №1734-VIII) передбачає, що загальна сума виплат не може перевищувати подвійну суму кредиту", — каже експертка.
Також позичальник має пам'ятати і про інші свої права щодо кредитування.
Закон України передбачає, що загальна сума виплат не може перевищувати подвійну суму кредиту
- Право на дострокове погашення без штрафів. Закон гарантує, що позичальник може повністю або частково погасити кредит достроково без додаткових комісій.
- Повна інформація про кредит — кредитор зобов’язаний надати повні відомості про відсотки, штрафи та метод розрахунку, а не ховати умови у приписці "дрібним шрифтом".
- Заборона прихованих платежів — усі комісії мають бути чітко прописані в договорі. Якщо їх немає, споживач не зобов’язаний їх сплачувати.
- Захист від колекторського тиску
"Від 2021 року в Україні діє закон №1349-IX, який забороняє колекторам погрожувати, тиснути психологічно, телефонувати вночі або повідомляти третім особам про борг", — наголошує Анна Даніель.
Як уникнути боргової пастки: 7 чітких правил
Через те, що мікрофінансові організації видають гроші майже миттєво, і цей процес не потребує особистої присутності та низки документів, зокрема, довідки з місця роботи позичальника, довідок про доходи чи поручителів, громадяни Україні легко вплутуються в історію з мікропозиками. Проте таке "швидке перехоплення" грошей онлайн часто тягне за собою низку проблем із особистою кредитною історією і репутацією. Тож передусім, як радить адвокатка, потрібно уважно ознайомитися із договором з МФО.Важливо
- Читайте договір уважно, особливо розділи про пеню та штрафи.
- Уникайте пропозицій з "0%". Зазвичай за ними ховаються приховані комісії.
- Не беріть новий кредит, щоб погасити попередній, адже це пряма дорога до боргової спіралі.
- Нікому не передавайте паспорт або доступ до банківського додатку.
- Зберігайте квитанції про оплату — це ваш доказ у випадку суперечки.
- Не можете платити, напишіть заяву на реструктуризацію і звертайтеся до юриста.
- Отримуєте погрози? Не мовчіть! Скаржтеся до НБУ, а саме Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.
Важливо також після розрахунку з кредитором обовязково отримати від компанії довідку про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань за договором у повному обсязі. Деякі компанії надсилають такі довідки в електронному вигляді. Збереження документу допоможе, якщо в базі компанії трапиться збій, в результаті якого вже погашений кредит буде поновлено, як невиплачений, з усіма наслідками вимоги його виплати від позичальника.
"Пам’ятайте: знання своїх прав — найкраща профілактика фінансових пасток. Якщо сумніваєтесь у законності дій мікрофінансової установи, зверніться до адвоката або подайте офіційну скаргу", — рекомендує юристка Анна Даніель.