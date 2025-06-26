Українці беруть все більше "швидких" займів і підписують договіри про споживчий кредит. Позики видають мікрофінансові організації (МФО) під дуже високі відсотки — 300-400% річних. І якщо не сплатити за позикою вчасно, борг може сягнути сотень тисяч гривень. Так потрапляють у боргові пастки. Чи є вихід, з'ясував Фокус.

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В Україні за рік зросла кількість оформлених мікрокредитів. І вже стало відомо, скільки людей в Україні мають кредити, зокрема в МФО. За даними Нацбанку, 2024-го громадяни позичили понад 8,3 млн мікрокредитів на загальну суму 51,69 млрд грн. За статистикою "Опендатабот", це на 27% більше, ніж 2023 року. Водночас із запозиченнями, зросла і заборгованість громадян перед МФО. Далі у матеріалі — про те, що робити, якщо споживач має борг перед МФО, не може його сплатити, але не хоче потрапити під тиск колекторів.

Як зазначають експерти, фінансові зобов'язання є складними питаннями, які потребують уважного підходу та консультацій з фахівцями.

"Розуміння своїх прав та обов'язків допоможе мінімізувати ризики та забезпечити фінансову стабільність у будь-якій ситуації", — додає юристка АО "Віннер Партнерс" Фатима Ровшан кзи Гюлалієва.

Кредит без застави - юристи розповіли, про що йдеться у договорах Фото: pexels.com

Як працюють мікрофінансові організації та в чому особливість кредитування

Близько 900 тисяч українців хоча б раз зверталися по мікрокредити або користуються ними постійно. МФО діють в Україні законно і пропонують, зазвичай, кредити в сумі до 30 тисяч грн. Позики можна оформити онлайн і швидко, за декілька хвилин, отримати кошти на власну платіжну картку. Зазвичай швидкі кредити пропонують на період 7-30 днів. А відсотки за позикою нараховуються щодня. По закінченню терміну, у разі несплати, автоматично додаються штрафи й пеня. Тож протермінування оплати боргу тягне за собою збільшення суми.

Близько 900 тисяч українців хоча б раз зверталися по мікрокредити або користуються ними постійно. МФО діють в Україні законно і пропонують, зазвичай, кредити в сумі до 30 тисяч грн.

Наприклад, на сайті однієї з організацій вказується наступна інформація: у випадку невиконання або неналежного виконання споживачем зобов’язань щодо повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом, споживач зобов`язаний сплатити штраф у розмірі, що встановлюється в абсолютному значенні в договорі споживчого кредиту, та розраховується відповідно до наступних умов: 1) на четвертий день у розмірі 12% від первісної суми кредиту за чотири дні порушення, але не менш ніж 200 грн; 2) з п’ятого дня за кожен день порушення у розмірі 3% від первісної суми кредиту, але не менш ніж 20 грн за кожен день порушення.

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Нерідко громадяни беруть кредити одразу декількох МФО. А для погашення одного боргу витрачають іншу позику. І це, як каже адвокатка Анна Даніель, і є головна ознака боргової спіралі.

Мікрокредити — зручний, але небезпечний інструмент, особливо коли за терміновими грошима стоїть непрозорий договір. І як одразу рекомендує Анна Даніель, будь-який договір слід читати максимально уважно.

"Читайте договір уважно, особливо розділ про штрафи та пеню! Уникайте "0%" без реальних пояснень — часто приховані платежі перевищують тіло кредиту… Ваші права захищені законом, але їх потрібно знати і вміти відстояти", — наголошує керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель".

За законом, громадянин має право на обмеження переплати

Основні права позичальника: що гарантує закон

Юристка зауважує, що за законом, громадянин має право на обмеження переплати.

"Закон України "Про споживче кредитування" (ст. 21 ЗУ №1734-VIII) передбачає, що загальна сума виплат не може перевищувати подвійну суму кредиту", — каже експертка.

Також позичальник має пам'ятати і про інші свої права щодо кредитування.

Закон України передбачає, що загальна сума виплат не може перевищувати подвійну суму кредиту

Право на дострокове погашення без штрафів. Закон гарантує, що позичальник може повністю або частково погасити кредит достроково без додаткових комісій.

Повна інформація про кредит — кредитор зобов’язаний надати повні відомості про відсотки, штрафи та метод розрахунку, а не ховати умови у приписці "дрібним шрифтом".

Заборона прихованих платежів — усі комісії мають бути чітко прописані в договорі. Якщо їх немає, споживач не зобов’язаний їх сплачувати.

Захист від колекторського тиску

"Від 2021 року в Україні діє закон №1349-IX, який забороняє колекторам погрожувати, тиснути психологічно, телефонувати вночі або повідомляти третім особам про борг", — наголошує Анна Даніель.

Потрібно уважно ознайомитися із кредитним договором з МФО Фото: Getty Images

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Через те, що мікрофінансові організації видають гроші майже миттєво, і цей процес не потребує особистої присутності та низки документів, зокрема, довідки з місця роботи позичальника, довідок про доходи чи поручителів, громадяни Україні легко вплутуються в історію з мікропозиками. Проте таке "швидке перехоплення" грошей онлайн часто тягне за собою низку проблем із особистою кредитною історією і репутацією. Тож передусім, як радить адвокатка, потрібно уважно ознайомитися із договором з МФО.

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Читайте договір уважно, особливо розділи про пеню та штрафи. Уникайте пропозицій з "0%". Зазвичай за ними ховаються приховані комісії. Не беріть новий кредит, щоб погасити попередній, адже це пряма дорога до боргової спіралі. Нікому не передавайте паспорт або доступ до банківського додатку. Зберігайте квитанції про оплату — це ваш доказ у випадку суперечки. Не можете платити, напишіть заяву на реструктуризацію і звертайтеся до юриста. Отримуєте погрози? Не мовчіть! Скаржтеся до НБУ, а саме Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.

Важливо також після розрахунку з кредитором обовязково отримати від компанії довідку про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань за договором у повному обсязі. Деякі компанії надсилають такі довідки в електронному вигляді. Збереження документу допоможе, якщо в базі компанії трапиться збій, в результаті якого вже погашений кредит буде поновлено, як невиплачений, з усіма наслідками вимоги його виплати від позичальника.

"Пам’ятайте: знання своїх прав — найкраща профілактика фінансових пасток. Якщо сумніваєтесь у законності дій мікрофінансової установи, зверніться до адвоката або подайте офіційну скаргу", — рекомендує юристка Анна Даніель.