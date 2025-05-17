Комунальні, пенсії та кредити: через що українці найбільше судяться, — Opendatabot (інфографіка)

Найбільше українці у цивільних судах судяться через стягнення боргів житлово-комунальних господарств, позики та кредити, а також у справах розірвання шлюбів. Цивільні справи українців незмінно лідирують у судах — їх понад мільйон у 2024 році, однак трійка колишніх незмінних "лідерів" судових справ у порівнянні з минулими роками змінилася.

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Статистику того, через що українці судилися найбільше, оприлюднили у Opendatabot 16 травня.

Загалом у 2024 році було зафіксовано 3,1 млн судових справ, що дещо більше, ніж у минулому році. Йдеться про різницю лише у 0,3%.

За даними аналітиків, суттєво збільшилася частка кримінальних справ українців у судах — їх стало у 1,6 раза більше. Цивільних справ також побільшало у порівнянні з 2023 роком — загалом на 7%.

Скріншот | статистика кількості справ українців у судах у 2024 році

Як можна зрозуміти з інфографіки, яку оприлюднили в Opendatabot, трійка "лідерів" справ українців за 2024 рік має наступний вигляд:

33,3% — цивільне судочинство (1 053 494);

28,3% — адміністративні правопорушення (895 385);

16,7% — справи кримінального судочинства (528 002).

Найменше українці судилися за справами господарського судочинства — таких справ всього 1,9% (60 292).

Через що українці найчастіше судяться у цивільних судах

Справи українців у цивільних судах мають наступну трійку "лідерів":

28,3% — стягнення боргів ЖКХ (298 502);

12% — позики, кредити, банківські вклади (126 406);

11,5% — розірвання шлюбу (120 920).

Скріншот | статистика кількості справ українців у цивільних судах у 2024 році

Також у цивільних судах українці судилися через споживчі кредити, надання послуг та інші справи.

Через що українці найчастіше судяться в адміністративних судах

В адміністративних судах лідирують вже не перший рік пенсійні справи. Трійка "лідерів" виглядає так:

33,7% — звільнені з публічної служби з приводу пенсій (151 976);

19% — пенсійне страхування (85 486);

5% — пенсійне страхування "чорнобильців" (22 488).

Скріншот | статистика кількості справ українців в адміністративних судах у 2024 році

Окрім того, Opendatabot оприлюднило статистику позовів, які українці найчастіше подавали у 2024 році до господарських судів. Там лідирують наказні провадження (12,2%), постачання товарів, робіт та послуг (9,4%), постачання енергоносіїв (7,6%).

Нагадаємо, 17 березня Інститут досліджень авторинку повідомив, де в Україні найбільша кількість автомобілів преміумкласу.

Також 6 січня асоціація "Укравтопром" розповіла, автомобілі з якими двигунами найчастіше обирали українці у 2024 році.