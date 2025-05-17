Коммунальные, пенсии и кредиты: из-за чего украинцы больше всего судятся, — Opendatabot (инфографика)

Больше всего украинцы в гражданских судах судятся из-за взыскания долгов жилищно-коммунальных хозяйств, займов и кредитов, а также по делам расторжения браков. Гражданские дела украинцев неизменно лидируют в судах — их более миллиона в 2024 году, однако тройка бывших неизменных "лидеров" судебных дел по сравнению с прошлыми годами изменилась.

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Статистику того, из-за чего украинцы судились больше всего, обнародовали в Opendatabot 16 мая.

Всего в 2024 году было зафиксировано 3,1 млн судебных дел, что несколько больше, чем в прошлом году. Речь идет о разнице лишь в 0,3%.

По данным аналитиков, существенно увеличилась доля уголовных дел украинцев в судах — их стало в 1,6 раза больше. Гражданских дел также стало больше по сравнению с 2023 годом — всего на 7%.

Скриншот | статистика количества дел украинцев в судах в 2024 году

Как можно понять из инфографики, которую обнародовали в Opendatabot, тройка "лидеров" дел украинцев за 2024 год выглядит следующим образом:

33,3% — гражданское судопроизводство (1 053 494);

28,3% — административные правонарушения (895 385);

16,7% — дела уголовного судопроизводства (528 002).

Меньше всего украинцы судились по делам хозяйственного судопроизводства — таких дел всего 1,9% (60 292).

Из-за чего украинцы чаще всего судятся в гражданских судах

Дела украинцев в гражданских судах имеют следующую тройку "лидеров":

28,3% — взыскание долгов ЖКХ (298 502);

12% — займы, кредиты, банковские вклады (126 406);

11,5% — расторжение брака (120 920).

Скриншот | статистика количества дел украинцев в гражданских судах в 2024 году

Также в гражданских судах украинцы судились из-за потребительских кредитов, предоставления услуг и других дел.

Из-за чего украинцы чаще всего судятся в административных судах

В административных судах лидируют уже не первый год пенсионные дела. Тройка "лидеров" выглядит так:

33,7% — уволенные с публичной службы по поводу пенсий (151 976);

19% — пенсионное страхование (85 486);

5% — пенсионное страхование "чернобыльцев" (22 488).

Скриншот | статистика количества дел украинцев в административных судах в 2024 году

Кроме того, Opendatabot обнародовало статистику исков, которые украинцы чаще всего подавали в 2024 году в хозяйственные суды. Там лидируют приказные производства (12,2%), поставки товаров, работ и услуг (9,4%), поставки энергоносителей (7,6%).

Напомним, 17 марта Институт исследований авторынка сообщил, где в Украине наибольшее количество автомобилей премиум-класса.

Также 6 января ассоциация "Укравтопром" рассказала, автомобили с какими двигателями чаще всего выбирали украинцы в 2024 году.