Государство заплатит: как получить компенсацию за имущество, поврежденное в результате войны

Related video

В условиях войны, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций вопрос компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество приобретает особую актуальность. Потеря жилья, автомобиля, бизнеса или личных вещей — это не только материальный удар, но и эмоциональная травма. Однако государство, международные организации и страховые компании предусматривают механизмы возмещения.

Рассмотрим, как украинцы могут получить компенсацию и какие документы для этого нужны.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий" определен перечень лиц, имеющих право на компенсацию за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества. В частности, к таким категориям законодатель отнес:

граждан Украины, которые достигли 18 лет, являются владельцами поврежденного или уничтоженного жилья и зарегистрировали право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

наследников владельцев, если владелец погиб;

заказчиков строительства, если жилье было уничтожено до завершения;

инвесторов, которые частично оплатили жилье;

членов жилищных кооперативов, которые выкупили жилье, но не оформили право собственности;

ОСМД и управляющих многоквартирных домов, если повреждено общее имущество.

В то же время стоит заметить, что указанным законом также предусмотрен перечень лиц, не имеющих право на компенсацию, в частности:

лица, к которым применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях";

лица, имеющие судимость за совершение уголовных преступлений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины;

наследники относительно поврежденных/уничтоженных объектов недвижимого имущества, принадлежавших при жизни наследодателям, определенным пунктами 1 и 2 этой части.

Для получения компенсации за поврежденное или разрушенное недвижимое имущество необходимо подать заявку, и сделать это могут граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста и являются владельцами соответствующего объекта. Обязательным условием является наличие информации о праве собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Важно

Поврежденное жилье в результате войны: могут ли наследники получить компенсацию

Самый удобный способ это подать заявку через портал "Дія" или мобильное приложение. Для этого нужно:

авторизоваться через BankID или электронную подпись;

перейти в раздел "єВідновлення";

заполнить форму заявки;

загрузить фото поврежденного имущества и документы;

подписать заявление электронной подписью.

Также это можно сделать, обратившись в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг) или к нотариусу, который имеет доступ к реестрам. Для этого необходимо при себе иметь:

паспорт, РНУКПН;

документы на право собственности;

фото повреждений;

номер счета єВідновлення (если выбрана денежная компенсация).

Компенсация начисляется за жилье, которое:

поврежденное из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года (то есть после вступления в силу Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64 "О введении военного положения в Украине");

расположенное на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия (в соответствии с перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минразвития).

На сегодняшний день компенсация предоставляется за поврежденные объекты жилого назначения для проведения ремонта — приобретение строительной продукции с целью выполнения текущего или капитального ремонта самостоятельно получателем компенсации или путем заказа выполнения соответствующих работ и услуг на объекте недвижимого имущества.

Если повреждения касаются квартир в многоквартирном доме, компенсация может быть предоставлена только при условии, что места общего пользования (лестничные клетки, лифты, крыши, подъезды и т.д.) не получили повреждений или же такие повреждения были устранены (отремонтированы) после боевых действий.

Компенсация за уничтоженные объекты жилого назначения предоставляется путем выдачи жилищного сертификата или денежной компенсации для восстановления на собственном земельном участке. Важно то, что получить денежную выплату можно, если уничтожен частный жилой дом и вы имеете в наличии земельный участок для строительства нового дома и если земельный участок должен находиться на территории подконтрольной Украине и не в зоне боевых действий.

При этом средства на компенсацию зачисляются двумя траншами 50% и 50%. Для их получения необходимо подать уведомление о начале строительных работ через портал "Дія" или ЦПАУ. Это будет первый транш, который нужно использовать в течение 18 месяцев.

Для того, чтобы получить второй транш, нужно начать строительные работы и разработать проектно-сметную документацию. При этом завершить строительство необходимо в течение 36 месяцев от первого зачисления средств.

В итоге хочу отметить, что компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество — это не только механизм материального возмещения, но и важный элемент социальной справедливости и поддержки граждан, пострадавших в результате войны.

Украинское законодательство четко определяет категории лиц, имеющих право на такую компенсацию, а также процедуру ее получения.

Благодаря цифровым инструментам, в частности порталу "Дія", процесс подачи заявки стал доступным и прозрачным. В то же время важно помнить, что компенсация — это не автоматическая выплата, а юридически урегулированный процесс, который требует надлежащего документального подтверждения и соблюдения установленных сроков.

Для тех, кто потерял жилье или получил значительные повреждения, эти механизмы — шанс на восстановление, возвращение к нормальной жизни и восстановление будущего. Поэтому стоит внимательно ознакомиться с условиями, подготовить необходимые документы и воспользоваться правом на компенсацию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно