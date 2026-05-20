Украинцам начисляют плату за полив даже во время дождей: что с этим можно сделать

Владельцы частных домов в Украине могут получать счета за полив приусадебных участков даже в те дни, когда идут дожди или вода фактически не использовалась. В водоканалах объясняют, что такие начисления осуществляются по нормативам.

В Украине владельцы частных домов без установленных счетчиков ежегодно в летний период получают дополнительные начисления за полив приусадебных участков. При этом платежки могут приходить даже тогда, когда фактического полива не было из-за дождливой погоды. О причинах этого сообщили президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии "Телеграфу".

Как отмечает издание, жители Бучи обратили внимание на отдельную строку в платежках — оплату за полив зеленых насаждений. Часть жителей получила такие начисления даже в дождливые дни, когда воду для полива не использовали.

"Это общенациональная практика, которая действует во всех населенных пунктах Украины, где есть централизованное водоснабжение. Ни один водоканал не устанавливает эти правила самостоятельно — они лишь выполняют методики расчетов, утвержденные на государственном уровне, и решения местных советов", — отметил Дмитрий Новицкий

Новицкий указал, что именно местные власти определяют продолжительность поливного сезона и норматив расхода воды на квадратный метр участка. В разных городах показатели могут отличаться — например, где-то устанавливают пять литров воды на квадратный метр, а где-то восемь. Поливной сезон обычно длится с мая по август или сентябрь.

Что касается осадков, то автоматического перерасчета из-за дождей законодательство не предусматривает. В водоканалах объясняют, что нормативы уже учитывают средние погодные условия в течение сезона, включая дождливые дни.

"Проблема в том, что без счетчика водоканалы не могут точно определить реальный объем использования воды. Именно поэтому и применяются нормативные или условные начисления. Я полностью поддерживаю идею учета воды. Да, в определенных ситуациях это может выглядеть несправедливо — например, во время дождей. Но без учета водоканал физически не может точно посчитать потребление, поэтому ошибки неизбежны", — подчеркнул Артем Шира.

Дмитрий Новицкий добавил, что фактически действует следующий принцип: если нет счетчика, считается, что вода могла использоваться для полива, поэтому оплату рассчитывают по установленным нормам.

Законные способы избежать начислений

Один из вариантов — установка счетчика воды. В таком случае потребитель платит только за фактически использованную воду, а если полива не было, соответствующая строка в платежке будет нулевой.

Также, если на участке никто не проживает, владелец может обратиться в водоканал до начала поливного сезона. Работники предприятия должны опломбировать вентиль, и при отсутствии физического доступа к воде начисления осуществляться не будут.

Кроме того, предусмотрена возможность временной отмены или уменьшения начислений в случае подтвержденного отсутствия жителей. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы — например, справку внутренне перемещенного лица, документы о лечении или прохождении военной службы.

Артем Шира отмечает, что обжалование таких начислений обычно обходится дороже, чем установка счетчика воды. Оба эксперта отмечают, что установка прибора учета позволяет окончательно избежать любых конфликтов по оплате воды.

Стоимость самого счетчика, по словам специалистов, составляет примерно 200-500 гривен, а вместе с установкой — около 1000-1500 гривен. В то же время даже подача формальной жалобы или судебный спор могут стоить значительно больше.

