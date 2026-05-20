Українцям нараховують плату за полив навіть під час дощів: що з цим можна зробити

Власники приватних будинків в Україні можуть отримувати рахунки за полив присадибних ділянок навіть у ті дні, коли йдуть дощі або вода фактично не використовувалася. У водоканалах пояснюють, що такі нарахування здійснюються за нормативами.

В Україні власники приватних будинків без встановлених лічильників щороку у літній період отримують додаткові нарахування за полив присадибних ділянок. При цьому платіжки можуть приходити навіть тоді, коли фактичного поливу не було через дощову погоду. Про причини цього повідомили президент асоціації “Укрводоканалекологія” Дмитро Новицький та віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира у коментарі "Телеграфу".

Як зазначає видання, жителі Бучі звернули увагу на окремий рядок у платіжках — оплату за полив зелених насаджень. Частина мешканців отримала такі нарахування навіть у дощові дні, коли воду для поливу не використовували.

"Це загальнонаціональна практика, яка діє в усіх населених пунктах України, де є централізоване водопостачання. Жоден водоканал не встановлює ці правила самостійно — вони лише виконують методики розрахунків, затверджені на державному рівні, та рішення місцевих рад", — зазначив Дмитро Новицький

Новицький вказав, що саме місцева влада визначає тривалість поливного сезону та норматив витрат води на квадратний метр ділянки. У різних містах показники можуть відрізнятися — наприклад, десь встановлюють п’ять літрів води на квадратний метр, а десь вісім. Поливний сезон зазвичай триває з травня по серпень або вересень.

Щодо опадів, то автоматичного перерахунку через дощі законодавство не передбачає. У водоканалах пояснюють, що нормативи вже враховують середні погодні умови протягом сезону, включно з дощовими днями.

"Проблема в тому, що без лічильника водоканали не можуть точно визначити реальний обсяг використання води. Саме тому й застосовуються нормативні або умовні нарахування. Я повністю підтримую ідею обліку води. Так, у певних ситуаціях це може виглядати несправедливо — наприклад, під час дощів. Але без обліку водоканал фізично не може точно порахувати споживання, тому помилки неминучі", — наголосив Артем Шира.

Дмитро Новицький додав, що фактично діє наступний принцип: якщо немає лічильника, вважається, що вода могла використовуватися для поливу, тому оплату розраховують за встановленими нормами.

Законні способи уникнути нарахувань

Один із варіантів – встановлення лічильника води. У такому випадку споживач платить лише за фактично використану воду, а якщо поливу не було, відповідний рядок у платіжці буде нульовим.

Також, якщо на ділянці ніхто не проживає, власник може звернутися до водоканалу до початку поливного сезону. Працівники підприємства мають опломбувати вентиль, і за відсутності фізичного доступу до води нарахування не здійснюватимуться.

Крім того, передбачена можливість тимчасового скасування або зменшення нарахувань у разі підтвердженої відсутності мешканців. Для цього необхідно надати відповідні документи – наприклад, довідку внутрішньо переміщеної особи, документи про лікування або проходження військової служби.

Артем Шира зазначає, що оскарження таких нарахувань зазвичай обходиться дорожче, ніж встановлення лічильника води. Обидва експерти наголошують, що встановлення приладу обліку дозволяє остаточно уникнути будь-яких конфліктів щодо оплати води.

Вартість самого лічильника, за словами фахівців, становить приблизно 200-500 гривень, а разом із встановленням – близько 1000-1500 гривень. Водночас навіть подання формальної скарги чи судовий спір можуть коштувати значно більше.

