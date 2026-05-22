"Заменить нечем": в Украине прогнозируют масштабный дефицит вагонов

Федерация работодателей транспорта Украины заявила, что к 2031 году страна может потерять около 25 тысяч грузовых вагонов из-за их списания по возрасту. В ФРТУ призвали отменить соответствующую норму, потому что заменить этот подвижной состав нечем.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

Речь идет о приказе Министерства инфраструктуры №647, принятом в ноябре 2021 года. Документ предусматривает списание грузовых вагонов по предельному сроку эксплуатации. В Федерации подчеркивают, что пригодность вагонов нужно определять по их техническому состоянию, а не по году выпуска.

Гусак отметил, что даже до полномасштабной войны бизнес и отраслевые ассоциации выступали против этой нормы. По его словам, Украина оставалась единственной страной, где пригодность вагонов к эксплуатации предлагали определять не по техническому состоянию.

После начала войны действие приказа отсрочили, но проблема, по словам представителей отрасли, остается актуальной. В ФРТУ считают, что после завершения войны Украине понадобится значительный объем подвижного состава для восстановления экономики и логистики.

"Заменить эти вагоны нечем. Инвестиции в новый подвижной состав сейчас не являются приоритетом для бизнеса. Предприятия работают в режиме выживания", — пояснил Гусак.

Он также заявил, что украинские компании не имеют достаточно средств для массового строительства новых вагонов. По словам Гусака, крупные экспедиторские компании сообщают об отсутствии свободных ресурсов для таких инвестиций.

В Федерации также напомнили, что после начала полномасштабной войны Украина потеряла возможность компенсировать дефицит вагонов за счет аренды подвижного состава из стран пространства колеи 1520 мм, в частности России, Беларуси и Казахстана.

"Если из-за искусственного списания большого количества вагонов возникнет дефицит, это нанесет очередной удар по экономике Украины", — предупредил Гусак.

В ФРТУ отмечают, что в странах Евросоюза решение о дальнейшей эксплуатации вагонов принимается на основе технического состояния и результатов осмотров, а не календарного возраста подвижного состава.

