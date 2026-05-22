"Замінити нічим": в Україні прогнозують масштабний дефіцит вагонів

Федерація роботодавців транспорту України заявила, що до 2031 року країна може втратити близько 25 тисяч вантажних вагонів через їх списання за віком. У ФРТУ закликали скасувати відповідну норму, бо замінити цей рухомий склад нічим.

Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на заяву генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

Йдеться про наказ Міністерства інфраструктури №647, ухвалений у листопаді 2021 року. Документ передбачає списання вантажних вагонів за граничним строком експлуатації. У Федерації наголошують, що придатність вагонів потрібно визначати за їхнім технічним станом, а не роком випуску.

Гусак зазначив, що навіть до повномасштабної війни бізнес та галузеві асоціації виступали проти цієї норми. За його словами, Україна залишалася єдиною країною, де придатність вагонів до експлуатації пропонували визначати не за технічним станом.

Відео дня

Після початку війни дію наказу відтермінували, але проблема, за словами представників галузі, залишається актуальною. У ФРТУ вважають, що після завершення війни Україні знадобиться значний обсяг рухомого складу для відновлення економіки та логістики.

“Замінити ці вагони нема чим. Інвестиції у новий рухомий склад зараз не є пріоритетом для бізнесу. Підприємства працюють у режимі виживання”, — пояснив Гусак.

Він також заявив, що українські компанії не мають достатньо коштів для масового будівництва нових вагонів. За словами Гусака, великі експедиторські компанії повідомляють про відсутність вільних ресурсів для таких інвестицій.

У Федерації також нагадали, що після початку повномасштабної війни Україна втратила можливість компенсувати дефіцит вагонів за рахунок оренди рухомого складу з країн простору колії 1520 мм, зокрема Росії, Білорусі та Казахстану.

“Якщо через штучне списання великої кількості вагонів виникне дефіцит, це завдасть чергового удару по економіці України”, — попередив Гусак.

У ФРТУ наголошують, що в країнах Євросоюзу рішення про подальшу експлуатацію вагонів ухвалюють на основі технічного стану та результатів оглядів, а не календарного віку рухомого складу.

Нагадаємо, раніше “Укрзалізниця” повідомила про запровадження динамічного ціноутворення для вагонів преміумкласу. Вартість квитків у вагонах “СВ” та 1 класу “Інтерсіті” залежатиме від сезону, дня тижня, часу купівлі та наповнюваності поїзда. Водночас тарифи на плацкарт, купе та 2 клас залишили без змін.

На початку квітня “Укрзалізниця” запустила онлайн-продаж квитків на приміські поїзди ще в кількох областях. Придбати квитки через смартфон тепер можуть жителі Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.