Принцип "ноль отходов" в Украине: раздача бесплатных продуктов может закончиться судами, — юрист

Попытка обязать магазины передавать непроданные продукты людям может привести к судебным спорам. Такая система может нарушать права бизнеса и требует дополнительной защиты для торговых сетей.

Об этом сообщила кандидат юридических наук Анна Даниэль в комментарии "Телеграфу".

Принцип "zero waste" или "ноль отходов" предусматривает уменьшение количества продуктов, которые выбрасывают магазины. Речь идет о передаче пищи с истекающим сроком годности на благотворительность вместо утилизации. Именно вокруг возможного внедрения такой системы в Украине и возникла дискуссия о правах бизнеса и рисках судебных споров.

Юрист отметила, что принуждение магазинов к передаче продуктов может трактоваться как ограничение права на владение и распоряжение собственностью, а также права на предпринимательскую деятельность.

По словам эксперта, подобный спор уже был в Чехии в 2018 году. Тогда торговые сети пытались обжаловать решение государства, но проиграли суд.

"Юридическим аргументом стала социальная ответственность бизнеса и экологическая обязанность по уменьшению отходов. В Украине Конституционный Суд безусловно также будет учитывать баланс между частным интересом и общественным благом", — сказала Анна Даниэль.

Она добавила, что в Украине ситуацию осложняет военное или послевоенное положение и социальная уязвимость населения. Поэтому суд может принять сторону государства.

Юрист также посоветовала перед внедрением принципа "zero waste" защитить магазины от возможных претензий по качеству продуктов. По ее мнению, нужно утвердить перечень товаров, которые можно передавать на благотворительность, а также освободить бизнес от ответственности за еду после передачи в фудбанк.

