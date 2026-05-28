Принцип "нуль відходів" в Україні: роздача безкоштовних продуктів може закінчитися судами, — юристка

Спроба зобов’язати магазини передавати непродані продукти людям може призвести до судових спорів. Така система може порушувати права бізнесу та потребує додаткового захисту для торгівельних мереж.

Про це повідомила кандидатка юридичних наук Анна Даніель у коментарі “Телеграфу”.

Принцип “zero waste” або “нуль відходів” передбачає зменшення кількості продуктів, які викидають магазини. Ідеться про передачу їжі з терміном придатності, що добігає кінця, на благодійність замість утилізації. Саме навколо можливого впровадження такої системи в Україні й виникла дискусія про права бізнесу та ризики судових спорів.

Юристка зазначила, що примус магазинів до передачі продуктів може трактуватися як обмеження права на володіння та розпорядження власністю, а також права на підприємницьку діяльність.

За словами експертки, подібна суперечка вже була у Чехії у 2018 році. Тоді торгівельні мережі намагалися оскаржити рішення держави, але програли суд.

“Юридичним аргументом стала соціальна відповідальність бізнесу та екологічний обов'язок щодо зменшення відходів. В Україні Конституційний Суд безумовно також зважатиме на баланс між приватним інтересом та суспільним благом”, — сказала Анна Даніель.

Вона додала, що в Україні ситуацію ускладнює воєнний або післявоєнний стан та соціальна вразливість населення. Через це суд може стати на бік держави.

Юристка також порадила перед впровадженням принципу “zero waste” захистити магазини від можливих претензій щодо якості продуктів. На її думку, потрібно затвердити перелік товарів, які можна передавати на благодійність, а також звільнити бізнес від відповідальності за їжу після передачі до фудбанку.

