В Україні рекордно зросли ціни виробників промислової продукції. Чи побачать найближчим часом споживачі нові ціни на продукти? З'ясував Фокус.

У квітні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні знизилися на 1,2% порівняно з березнем, однак у річному вимірі зростання сягнуло рекордних 40,2%. За даними Державної служби статистики, головним драйвером залишаються енергоносії, адже постачання електроенергії та газу за рік подорожчало на 81,7%, а енергія загалом — на 73,9%. Також суттєво зросли ціни на:

кокс і продукти нафтопереробки — 27,8%;

комп’ютери, електронну та оптичну продукцію — на 24,1%;

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції — 15%;

виробництво хліба та хлібобулочних виробів — 13,7%.

Зазвичай всі витрати виробники перекладають на гаманці споживачів, однак, Фокус з’ясував, що прямої формули “40% для виробників = 40% для споживачів” немає, але тиск на ціни посилюватиметься.

Промислова інфляція не одразу б’є по гаманцях українців

Промислова інфляція не має прямого і миттєвого впливу на споживчі ціни. Тому, за словами економіста, виконавчого директора “Економічного дискусійного клубу” Олега Пендзина, рекордне подорожчання не означає, що товари в магазинах одразу зростуть у ціні на ті самі 40%.

“Чи відобразиться це на населенні? Відобразиться. Але тут немає такої прямої жорсткої залежності. По-перше, бізнес завжди має купу можливостей нівелювати це.

По-друге, виробник працює в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Такого не було, щоб, наприклад, 40% інфляції у товаровиробників миттєво перетворювалися на 40% інфляції для споживачів. Так воно не працює. Але це є достатньо серйозний дзвінок”, — зазначив експерт у коментарі Фокусу.

Пендзин також наголосив, що подорожчання в Україні відбувається постійно, але різні групи товарів реагують на нього по-різному. Зокрема, продовольчий кошик улітку може сповільнити зростання завдяки сезонному фактору. Натомість промислова група товарів значною мірою залежить від імпорту, що також стримує внутрішніх виробників від різкого підвищення цін.

Не лише промислова інфляція — що впливає на вартість продуктів

Українці постійно можуть спостерігати, як в магазинах з’являються нові ціни на продукти. І в цьому винна не лише промислова інфляція.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Фокусу розповів, що подорожчання відбувається й через чинники, пов’язані з повномасштабною війною. Зокрема, йдеться про проблеми з логістикою, які спричинили ланцюгову реакцію у виробництві, перероблюванні та доставленні товарів.

Крім того, вартість української продукції зростає через війну між Іраном і США. Оскільки блокування Ормузької протоки, потягнули за собою логістичні витрати та зростання ціни на пальне.

“Відповідно, зростає собівартість виробництва для товаровиробників, які зараз закуповують пальне на 67% дорожче, ніж минулого року. А оскільки реалізація продукції відбуватиметься умовно через три-чотири місяці, ці витрати згодом будуть перекладатися на ціну для споживача”, — зазначив експерт.

Які товари можуть подорожчати першими

Особливо чутливими до подорожчання енергоносіїв є переробні підприємства, молочні ферми та птахоферми. Їхня робота напряму залежить від електроенергії та газу, тому зростання цін у цьому сегменті поступово впливає і на вартість продукції для споживачів.

“Якщо дивитися на роботу переробних підприємств або виробничих ферм, зокрема молочних товарних ферм чи птахоферм, вони повною мірою зав’язані на енергетиці, а саме на електроенергії або газі. Відповідно, здорожчання в цьому сегменті тягне за собою процес подорожчання для покупців”, — розповів Денис Марчук.

За його словами, найшвидше подорожчання може позначитися на товарах, які складно довго зберігати або відтерміновувати у виробничому циклі. Йдеться насамперед про:

хліб і хлібобулочні вироби;

молочну продукцію;

м’ясо птиці;

свинину;

яловичину.

Натомість овочі влітку можуть дорожчати повільніше завдяки сезонності, адже продукція відкритого ґрунту потребує менше витрат на тепло й електроенергію, ніж тепличні господарства.

Коли в Україні чекати на зростання цін

Часто між зростанням витрат виробника і подорожчанням кінцевої продукції може проходити декілька місяців. Марчук пояснив це виробничим циклом. Якщо, наприклад, газ для підприємств подорожчав у травні, то ці витрати можуть перейти у споживчі ціни через два-три місяці. Оскільки частина продукції ще певний час виробляється із запасів енергоносіїв, закуплених за старими цінами.

Натомість продукція, яку можна зберігати довше, відреагує на подорожчання пізніше. Наприклад, заморожені продукти можуть дорожчати не так швидко, адже витрати виробника накладаються на кінцеву ціну поступово.

Зростання цін у хімічній галузі позначиться на врожаю

Українцям потрібно бути готовими до меншої кількості врожаю, бо зростання цін у хімічній галузі вже позначилося на вартості добрив. За словами Дениса Марчука, азотна група добрив подорожчала приблизно на 35% порівняно з минулим сезоном.

“Це створює важкі умови праці товаровиробників під час цієї польової кампанії. Відповідно, не всі на 100% вносили добрива, що в кінцевому випадку відобразиться на кількості врожаю”, — розповів Марчук.

Чи вплине подорожчання енергоносіїв на комуналку

Найбільше річне зростання цін виробників зафіксували саме в енергетиці. Однак це не означає, що українцям варто очікувати автоматичного підвищення тарифів на електроенергію чи газ для населення. Як пояснив Олег Пендзин, побутові тарифи в Україні перебувають під державним регулюванням.

“У нас всі ціни на енергоносії для населення регулює держава. Сьогодні електроенергію і газ українці отримують за ціною, яка становить приблизно третину від фактичної ринкової вартості”, — розповів економіст.

Він додав, що ціни на енергоносії для населення давно не підвищували. Та, на його думку, навряд чи відбудеться перегляд, особливо це стосується газу.

Раніше Фокус писав, що українці дедалі менше купують на м’ясо та молочні продукти, замінюючи їх дешевшими продуктами, зокрема хлібом і картоплею.