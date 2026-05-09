Ф’ючерси на картоплю зросли на 700% через війну з Іраном. Експерти оприлюднили дані про різкий стрибок біржових контрактів за останній місяць. Вартість фінансових інструментів, прив’язаних до картоплі, зросла у понад 7 разів.

Фінансові контракти, прив’язані до цін на картоплю, здорожчали на понад 700% на тлі спекуляцій через війну з Іраном та побоювань щодо глобальної продовольчої безпеки. Про це повідомляє Euronews.

Від 21 квітня вартість контрактів на картоплю зросла приблизно з 2,11 євро до 18,50 євро за 100 кілограмів. Йдеться про так звані CFD-контракти — фінансові інструменти, які відображають очікування ринку щодо майбутніх цін.

"Попри різкий стрибок у фінансовому секторі, реальний ринок картоплі в Європі нині переживає надлишок продукції. Після високих цін у попередні роки фермери в Бельгії, Нідерландах, Франції та Німеччині значно збільшили площі посівів, а сприятлива погода забезпечила рекордні врожаї", — пишуть експерти.

Контракти на картоплю піднялися на 704%

Через це на ринку утворився профіцит, а частину картоплі низької якості, призначеної для кормів або промисловості, продавали за мінімальними або навіть від’ємними цінами.

Аналітики пояснюють, що різке зростання котирувань пов’язане не з дефіцитом картоплі, а з нервовою реакцією фінансових ринків на можливі проблеми у майбутньому.

Серед головних ризиків називають наслідки війни на Близькому Сході. Конфлікт ускладнив постачання добрив, аміаку, калію та інших компонентів, необхідних для аграрного сектору. За даними ООН, через Ормузьку протоку проходить близько третини світових поставок добрив.

Також йдеться про нестабільність у регіоні, що створює проблеми для морської логістики та світової торгівлі.

Чи піднімуться ціни на картоплю в магазинах

Експерти наголошують, що нинішній стрибок не означає різкого здорожчання для європейських покупців прямо зараз. Йдеться насамперед про волатильність фінансового ринку та спроби трейдерів оцінити можливі наслідки війни для агросектору у майбутньому.

Які продукти вже відреагували на війну США з Іраном

Тим часом порівняно із березнем 2026-го вартість продуктів у світі зросла на 1,6%, про що повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Передусім акцентується на вартості яловичини. Ціни на м'ясо рекордно зросли на тлі високого попиту у світі, зокрема, з боку КНР. Тож ціни у квітні на м'ясну групу загалом зросли на 1,2% у порівнянні з березнем цього року.

Але найбільше піднялися у світі ціни на рослинні олії, зокрема, через блокування Ормузької протоки. У квітні їхня вартість піднялася на 5,9%, що є найвищим рівнем з липня 2022 року.

Додамо, що в Україні дефіцит популярної крупи, а саме гречки. Ціни на гречку зросли до 75,05 грн за кілограм. Споживачі почали купувати її про запас, побоюючись подальшого зростання цін і можливого дефіциту. Проте експертка радить у коментарі Фокусу не панікувати. За її словами, подорожчання гречки пов’язане не зі скороченням посівів.