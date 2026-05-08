Україна найбільше постраждала у війні з Іраном: Гарріс назвала несподівану причину

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росію є найбільшим переможцем, а Україна постраждала у війні на Близькому Сході.

Політикиня розкритикувала чинного президента США Дональда Трампа щодо операції проти Ірану. Відповідну заяву вона зробила під час виступу на заході демократів у Лас-Вегасі, повідомляє Fox News.

"Знаєте, хто є головним переможцем у війні з Іраном? Росія. Через нафтову проблему, що він (Дональд Трамп, — ред.) зробив? Він зняв санкції з Росії. Вони заробляють гроші, продаючи нафту, яку інакше не могли б продавати", — сказав Трамп.

Гарріс заявила, що війна в Ірані безпосередньо шкодить Україні, адже артилерія, боєприпаси та системи ППО, які мали бути для Києва, щоб захиститися від російської агресії, тепер передаються на Близький Схід.

Крім того, Камала Гарріс назвала війну з Іраном "несанкціонованою авантюрою" та "війною за вибором президента", що не була схвалена Конгресом і суперечить волі американського народу.

За її словами, Трамп підриває міжнародні норми, зокрема, принципи суверенітету та територіальної цілісності, створюючи хаос, який лише посилює позиції Путіна на міжнародній арені.

Боєприпаси для України з США: що відомо

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський розповів про те, що через те, що війна на Близькому Сході продовжується, Україна може не отримати достатньої кількості ракет ППО від США. При цьому він попередив, що Україна перестала бути у фокусі в контексті допомоги. Найбільше він занепокоєний браком ракет для Patriot, які критично важливі для перехоплення російських балістичних ракет.

Також військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що під час російських атак, коли ворог запускає балістику по мирних містах, Україна змушена використовувати менше ракет. І ворог це розуміє. Українська ППО чудово збиває крилаті ракети, тож РФ використовує їх як приманки.

Натомість Дональд Трамп неодноразово критикував дії адміністрації Байдена, стверджуючи, що сотні мільярдів доларів були витрачені на підтримку України без відновлення запасів високоякісної зброї.