Украина больше всего пострадала в войне с Ираном: Харрис назвала неожиданную причину

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия является крупнейшим победителем, а Украина пострадала в войне на Ближнем Востоке.

Политик раскритиковала действующего президента США Дональда Трампа относительно операции против Ирана. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на мероприятии демократов в Лас-Вегасе, сообщает Fox News.

"Знаете, кто является главным победителем в войне с Ираном? Россия. Из-за нефтяной проблемы, что он (Дональд Трамп, — ред.) сделал? Он снял санкции с России. Они зарабатывают деньги, продавая нефть, которую иначе не могли бы продавать", — сказал Трамп.

Харрис заявила, что война в Иране непосредственно вредит Украине, ведь артиллерия, боеприпасы и системы ПВО, которые должны были быть для Киева, чтобы защититься от российской агрессии, теперь передаются на Ближний Восток.

Кроме того, Камала Харрис назвала войну с Ираном "несанкционированной авантюрой" и "войной по выбору президента", которая не была одобрена Конгрессом и противоречит воле американского народа.

По ее словам, Трамп подрывает международные нормы, в частности, принципы суверенитета и территориальной целостности, создавая хаос, который лишь усиливает позиции Путина на международной арене.

Напомним, что в апреле президент Владимир Зеленский рассказал о том, что из-за того, что война на Ближнем Востоке продолжается, Украина может не получить достаточного количества ракет ПВО от США. При этом он предупредил, что Украина перестала быть в фокусе в контексте помощи. Больше всего он обеспокоен нехваткой ракет для Patriot, которые критически важны для перехвата российских баллистических ракет.

Также военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что во время российских атак, когда враг запускает баллистику по мирным городам, Украина вынуждена использовать меньше ракет. И враг это понимает. Украинская ПВО прекрасно сбивает крылатые ракеты, поэтому РФ использует их как приманки.

Зато Дональд Трамп неоднократно критиковал действия администрации Байдена, утверждая, что сотни миллиардов долларов были потрачены на поддержку Украины без восстановления запасов высококачественного оружия.