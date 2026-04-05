"Мы не являемся приоритетом": Зеленский заявил, что Украина опасается дефицита ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что из-за того, что война на Ближнем Востоке продолжается, Украина может не получить достаточного количества ракет ПВО от США. При этом он предупредил, что Украина перестала быть в фокусе в контексте помощи.

По словам президента, Украина опасается, что длительная война в Иране еще сильнее уменьшит поддержку. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Глава государства подчеркнул, что Украина на сегодняшний день не является приоритетом для государств мира. Больше всего он обеспокоен нехваткой ракет для Patriot, которые критически важны для перехвата российских баллистических ракет.

Зеленский отметил, что Украина и раньше не имела достаточного количества, но чем дольше продолжается война США с Ираном, тем "меньше и меньше будет пакет, который и так был не очень большим".

Президент подчеркнул, что рассчитывал на помощь европейских партнеров в закупках ракет Patriot, несмотря на ограниченные поставки и производственные мощности в США. Но война в Иране, которая длится уже шестую неделю, вызвала проблемы в мировой экономике, а страны Ближнего Востока теперь вынуждены использовать ракеты для отражения иранских атак.

Украина хочет сделать войну для России дорогой

Зеленский рассказал, что целью Украины является ослабление экономики Москвы и создание чрезмерно дорогой войны. Однако мировой рост цен на нефть вместе с ослаблением санкций США против нефтяного сектора РФ позволяет России зарабатывать больше, усиливая свою армию.

"Россия получает дополнительные деньги благодаря этому, так что да, у них есть преимущества", — сказал он.

Украина готова помогать на Ближнем Востоке

Президент подчеркнул, что Украина готова помогать странам Персидского залива, предоставляя дроны-перехватчики и морские беспилотники, ведь их производят больше, чем тратят благодаря финансированию США и Европы. Также Киев готов делиться опытом и технологиями.

Зато эти страны могли бы помочь Украине "противобаллистическими ракетами", сказал Зеленский.

Зеленский также предлагает помощь Украины как потенциального партнера в защите мировых торговых путей. В частности, он готов помочь в открытии Ормузского пролива, поделившись опытом Украины по обеспечению безопасности морских коридоров в Черном море.

Отметим, Зеленский отреагировал на начало войны в Иране, заявив, что Украина готова поделиться технологиями защиты от дронов-камикадзе "Шахед" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Украинский президент посетил ОАЭ, провел переговоры и подтвердил готовность помочь странам Ближнего Востока. Тем временем западные медиа рассказали о ситуации с комплексами THAAD, которые дислоцировались на военных базах США в районе Персидского залива. Выяснилось, что в первые дни войны в Иране "Шахеды" повредили дорогостоящие радары, которые не смогла защитить американская противовоздушная оборона. Кроме того, неназванный украинский военный, который прибыл на Ближний Восток в рамках договоренностей о сотрудничестве, отметил, что радары и пусковые стоят под открытым небом на стационарных позициях С его слов, это уже опрометчиво, учитывая опыт российско-украинской войны, на который, похоже, не обратили внимание.

Напоминаем, аналитики портала Defense Express рассказали о темпах изготовления ракет ПВО PAC3 для Patriot и о том, успевают ли они за темпами баллистических ударов.