"Ми не є пріоритетом": Зеленський заявив, що Україна побоюється дефіциту ракет для Patriot

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що через те, що війна на Близькому Сході продовжується, Україна може не отримати достатньої кількості ракет ППО від США. При цьому він попередив, що Україна перестала бути у фокусі в контексті допомоги.

За словами президента, Україна побоюється, що тривала війна в Ірані ще сильніше зменшить підтримку. Про це він сказав у інтерв'ю The Washington Post.

Глава держави наголосив, що Україна на сьогоднішній день не є пріоритетом для держав світу. Найбільше він занепокоєний браком ракет для Patriot, які критично важливі для перехоплення російських балістичних ракет.

Зеленський зазначив, що Україна і раніше не мала достатньої кількості, але чим довше триває війна США з Іраном, тим "меншим і меншим буде пакет, який і так був не дуже великим".

Президент наголосив, що розраховував на допомогу європейських партнерів у закупівлях ракет Patriot, незважаючи на обмежені постачання та виробничі потужності в США. Але війна в Ірані, яка триває вже шостий тиждень, спричинила проблеми у світовій економіці, а країни Близького Сходу тепер змушені використовувати ракети для відбиття іранських атак.

Україна хоче зробити війну для Росії дорогою

Зеленський розповів, що метою України є послаблення економіки Москви та створення надмірно дорогої війни. Однак світове зростання цін на нафту разом з послабленням санкцій США проти нафтового сектору РФ дозволяє Росії заробляти більше, посилюючи свою армію.

"Росія отримує додаткові гроші завдяки цьому, тож так, у них є переваги", — сказав він.

Україна готова допомагати на Близькому Сході

Президент наголосив, що Україна готова допомагати країнам Перської затоки, надаючи дрони-перехоплювачі та морські безпілотники, адже їх виробляють більше, ніж витрачають завдяки фінансування США та Європи. Також Київ готовий ділитися досвідом та технологіями.

Натомість ці країни могли б допомогти Україні "протибалістичними ракетами", сказав Зеленський.

Зеленський також пропонує допомогу України як потенційного партнера у захисті світових торговельних шляхів. Зокрема, він готовий допомогти у відкритті Ормузької протоки, поділившись досвідом України щодо забезпечення безпеки морських коридорів у Чорному морі.

Зазначимо, Зеленський відреагував на початок війни в Ірані, заявивши, що Україна готова поділитись технологіями захисту від дронів-камікадзе "Шахед" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Український президент відвідав ОАЕ, провів перемовини та підтвердив готовність допомогти країнам Близького Сходу. Тим часом західні медіа розповіли про ситуацію з комплексами THAAD, які дислокувались на військових базах США у районі Перської затоки. З'ясувалось, що у перші дні війни в Ірані "Шахеди" пошкодили дороговартісні радари, які не змогла захистити американська протиповітряна оборона. Крім того, неназваний український військовий, який прибув на Близький Схід у рамках домовленостей про співпрацю, зауважив, що радари та пускові стоять просто неба на стаціонарних позиціях З його слів, це уже необачно з огляду на досвід російсько-української війни, на який, схоже не звернули увагу.

