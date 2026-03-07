Іран уразив рідкісний радар американської системи ПРО: експерти оцінили наслідки (фото)

Іран здійснив обстріл американської бази Муваффак Салті в Йорданії, уразивши радар AN/TPY-2 для системи протиракетної оборони THAAD. Експерти говорять, що США доведеться зіткнутися з неприємними наслідками.

Пошкодження цієї частини ПРО означатиме, що армії США доведеться користуватися менш досконалими системами Patriot на тлі серйозної недостачі ракет PAC-3, повідомляє Bloomberg.

Журналісти пишуть, що комплекси THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) призначені для знищення балістичних ракет на межі атмосфери, що дозволяє їм перехоплювати більш складні цілі порівняно з комплексами Patriot. З виведеним з ладу радаром AN/TPY-2 завдання перехоплення ракет перекладається на системи Patriot, які є менш ефективними в цьому плані.

Наразі США мають вісім систем THAAD у всьому світі, а вартість кожного комплексу становить близько $1 млрд, з яких приблизно $300 мільйонів припадає на радар. Експерт з протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень Том Каракo каже, що це "це рідкісні стратегічні ресурси, і їхня втрата є величезним ударом" і наразі "запасних радарів TPY-2 просто немає".

Пошкоджений радар для комплексу THAAD на базі армії США в Йордані Фото: Clash Report

Загалом батарея THAAD складається з 90 військовослужбовців, шести пускових установок на вантажівках і сорока восьми ракет-перехоплювачів, одного радара TPY-2, а також тактичного блоку управління вогнем і зв'язку. Кожна ракета-перехоплювач виробництва Lockheed Martin Corp. коштує близько $13 млн (майже 568 млн грн).

"Якщо ви хочете мати інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони — це лише один з елементів, який варто розмістити в театрі воєнних дій", — зазначив старший науковий співробітник дослідницького інституту Pacific Forum зазначив Вільям Альберке.

На початку війни радар AN/FPS-132 в Катарі був пошкоджений під час іранської атаки. Ця система є радаром раннього попередження, призначеним для виявлення загроз на надвеликих відстанях, однак без точності, необхідної для застосування по них зброї.

"Системи протиповітряної та протиракетної оборони в регіоні Перської затоки зазнали серйозного навантаження і подекуди були перевантажені іранськими відплатними ударами із застосуванням дронів та балістичних ракет. Це викликало побоювання, що запаси передових ракет-перехоплювачів — таких як THAAD і PAC-3 — незабаром можуть впасти до небезпечно низького рівня. У п'ятницю оборонні підрядники, зокрема Lockheed і RTX, зустрілися в Білому домі, оскільки Пентагон прагне прискорити виробництво зброї", — вказують журналісти з посиланням на інсайдерів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Білий дім планує посилити виробництво озброєнь на тлі війни проти Ірану. У Вашингтоні занепокоєні скороченням запасів боєприпасів після проведення операції "Епічна лють".

Згодом стало відомо, що Катар і США звернулися до України за допомогою у боротьбі проти дронів. Американські чиновники також говорять з українцями про надання технологій відбиття атак безпілотників.