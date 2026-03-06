У США закінчуються боєприпаси: Білий дім вимагатиме збільшити виробництво

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести у Білому домі зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити збільшення темпів виробництва озброєння. У Вашингтоні занепокоєні скороченням запасів боєприпасів після ударів по Ірану.

Компанії, включаючи Lockheed Martin та RTX, а також інші ключові постачальники були запрошені на зустріч. Переговірники Пентагону не змогли досягти домовленостей з великими оборонними підрядниками так швидко, як планувалося повідомляє інформаційне Reuters у п'ятницю, 6 березня.

Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб ті надали пріоритет виробництву, а не виплатам акціонерам. У січні Трамп підписав виконавчий указ про визначення підрядників. З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році та початку військових операцій Ізраїлю в Газ, запаси США було скороченои зброї на мільярди доларів. Це включає в себе включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.

На знак підготовки до п'ятничної зустрічі заступник міністра оборони Стів Файнберг у середу ввечері провів телефонну розмову з вибраними "оборонними підрядниками".

У центрі переговорів — угоди з великими підрядниками, такими як Lockheed Martin. У січні компанія досягла семирічної угоди з Пентагоном про збільшення річної потужності виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 до 2000 одиниць на рік з 600 одиниць. Компанія оголосила, що очікує збільшити виробництво своїх ракет-перехоплювачів термінальної висотної оборони (THAAD) з 96 до 400 на рік.

Попит на системи протиповітряної оборони, такі як PAC‑3, різко зріс серед Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі загострення геополітичної напруженості та конфлікту в Ірані.

Зустріч у Білому домі також може збігтися з публікацією додаткового бюджетного запиту на суму близько 50 мільярдів доларів. Ця цифра є попередньою та може змінюватися залежно від тривалості операції. Нові кошти будуть спрямовані на заміну озброєння, яке використовувалося в нещодавніх конфліктах, зокрема на Близькому Сході.

Нагадаємо, що затяжний конфлікт на Близькому Сході може вплинути на постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони. Аналітики попереджають, що у разі тривалої війни між США, Ізраїлем та Іраном може загостритися дефіцит американських ракет-перехоплювачів.

Раніше ми також інформували, що українські винищувачі F-16 протягом понад трьох тижнів відчували нестачу ракет. Це сталося після тимчасового припинення постачань від партнерів. У цей період пілоти змушені були виконувати бойові вильоти з мінімальним боєкомплектом. Вони шукали альтернативні способи боротьби з дронами.