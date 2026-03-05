Чи отримає Україна менше зброї: конфлікт на Близькому Сході може вплинути на поставки

Затяжний конфлікт на Близькому Сході може позначитися на постачанні Україні ракет протиповітряної оборони. Аналітики попереджають, що якщо війна США та Ізраїлю з та Іраном триватиме довго, це може посилити дефіцит американських ракет-перехоплювачів.

Оскільки Сполучені Штати зосереджені на конфлікті з Іраном, Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет ППО. З моменту початку війни Іран випустив сотні балістичних ракет та безпілотників по американських базах в країнах Перської затоки. Більшість із них було перехоплено, зокрема ракетами-перехоплювачами PAC-3 Patriot, які Україна використовує для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, повідомляє інформаційне агентство Reuters у четвер, 5 березня.

Приблизно 600 ракет PAC-3, які щорічно виробляє Lockheed Martin, вже є недостатнєю кількістю для задоволення потреб США та їхніх союзників, не кажучи вже про потреби України, заявив Сергій Кузан, керівник київського аналітичного центру "Центр безпеки та співробітництва України".

Відео дня

"Це дуже проста математика війни", — сказав Кузан, додавши, що франко-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T, яка має аналогічні можливості, не наростила виробництво достатньо швидко, щоб запропонувати альтернативу.

За словами Миколи Бєлєскова з державного Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, поглиблення дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль успішно знищать ракетні арсенали та пускові установки Ірану найближчими днями.

В рамках PURL союзники України зобов'язалися надіслати 37 ракет PAC-3 з моменту їхньої останньої зустрічі в середині лютого, повідомило джерело, обізнане з цим питанням, агентству Reuters. Але існує занепокоєння, що якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з постачанням за програмою PURL можуть посилистися, оскільки США вичерпують власні запаси, заявили два європейських дипломати.

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США підтвердив затримки з поставками до PURL, пов'язані з виробництвом, і заявив, що вони можуть збільшитися, якщо війна проти Ірану затягнеться.

"Ми можемо виробляти лише певну кількість продукції за раз", — сказав чиновник.

Хоча Lockheed Martin збільшує виробництво PAC-3 до 2000 щорічно згідно з угодою, оголошеною в січні, це станеться занадто пізно, щоб запобігти дефіциту цього року.

Еміль Кастегельмі з Black Bird Group сказав, що якщо відбудеться серйозне послаблення протиповітряної оборони України, це змусить військових приймати складні рішення щодо того, що саме захищати.

"Україна повинна бути здатною захистити не лише енергетичну інфраструктуру, а й свою промисловість та військові бази", — сказав Еміль Кастегельмі.

Нагадаємо, що українські винищувачі F-16 протягом понад трьох тижнів мали критично обмежений запас ракет після того, як поставки від партнерів тимчасово припинилися. У цей період пілоти виконували бойові завдання фактично з мінімальним озброєнням. Вони були змушені шукати альтернативні способи боротьби з безпілотниками.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський попереджав про можливі затримки у постачанні систем ППО та ракет для комплексів Patriot із США. За його словами, якщо війна в Ірані затягнеться, це може вплинути на доступність ракет, які використовуються для перехоплення балістичних цілей.