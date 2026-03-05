Получит ли Украина меньше оружия: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на поставках Украине ракет противовоздушной обороны. Аналитики предупреждают, что если война США и Израиля с Ираном продлится долго, это может усилить дефицит американских ракет-перехватчиков.

Поскольку Соединенные Штаты сосредоточены на конфликте с Ираном, Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО. С момента начала войны Иран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников по американским базам в странах Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, в частности ракетами-перехватчиками PAC-3 Patriot, которые Украина использует для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ракет, сообщает информационное агентство Reuters в четверг, 5 марта.

Примерно 600 ракет PAC-3, которые ежегодно производит Lockheed Martin, уже является недостаточным количеством для удовлетворения потребностей США и их союзников, не говоря уже о потребностях Украины, заявил Сергей Кузан, руководитель киевского аналитического центра "Центр безопасности и сотрудничества Украины".

"Это очень простая математика войны", — сказал Кузан, добавив, что франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T, которая имеет аналогичные возможности, не нарастила производство достаточно быстро, чтобы предложить альтернативу.

По словам Николая Белескова из государственного Национального института стратегических исследований в Киеве, углубления дефицита можно избежать, если США и Израиль успешно уничтожат ракетные арсеналы и пусковые установки Ирана в ближайшие дни.

В рамках PURL союзники Украины обязались прислать 37 ракет PAC-3 с момента их последней встречи в середине февраля, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, агентству Reuters. Но существует беспокойство, что если война с Ираном затянется, задержки с поставками по программе PURL могут усилиться, поскольку США исчерпывают собственные запасы, заявили два европейских дипломата.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США подтвердил задержки с поставками в PURL, связанные с производством, и заявил, что они могут увеличиться, если война против Ирана затянется.

"Мы можем производить только определенное количество продукции за раз", — сказал чиновник.

Хотя Lockheed Martin увеличивает производство PAC-3 до 2000 ежегодно согласно соглашению, объявленному в январе, это произойдет слишком поздно, чтобы предотвратить дефицит в этом году.

Эмиль Кастегельми из Black Bird Group сказал, что если произойдет серьезное ослабление противовоздушной обороны Украины, это заставит военных принимать сложные решения относительно того, что именно защищать.

"Украина должна быть способной защитить не только энергетическую инфраструктуру, но и свою промышленность и военные базы", — сказал Эмиль Кастегельми.

Напомним, что украинские истребители F-16 в течение более трех недель имели критически ограниченный запас ракет после того, как поставки от партнеров временно прекратились. В этот период пилоты выполняли боевые задачи фактически с минимальным вооружением. Они были вынуждены искать альтернативные способы борьбы с беспилотниками.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможных задержках в поставках систем ПВО и ракет для комплексов Patriot из США. По его словам, если война в Иране затянется, это может повлиять на доступность ракет, которые используются для перехвата баллистических целей.