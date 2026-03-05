Украинские F-16 почти месяц не имели ракет для противодействия атакам РФ, — Reuters

Украинские истребители F-16 более трех недель не имели достаточного запаса ракет для перехвата российских беспилотников и ракет из-за прекращения поставок от партнеров. В это время пилоты были вынуждены выполнять боевые вылеты с минимальным запасом вооружения и искать альтернативные способы перехвата беспилотников.

Три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, заявили, что Украина имела лишь несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 "Sidewinder" для всей своей эскадрильи F-16, когда поставки прекратились, сообщает информационное агентство Reuters 5 марта.

Сотни тысяч украинцев пережили зиму без отопления, электричества и водоснабжения в результате усиления российских атак на энергетическую систему, которые Украина не смогла полностью отразить. Один из источников сообщил, что Украине тогда почти месяц нечего было ставить на свои самолеты. F-16 является частью воздушно-десантного компонента системы ПВО Украины вместе с вертолетами и другими военными самолетами.

Reuters не смогло установить причину дефицита, а также то, были ли задержки связаны с промедлением США или Европы. В ответ на запрос Белого дома о комментарии, американский чиновник заявил, что Вашингтон стремится остановить войну и поддерживает Украину, продавая американское оружие через НАТО. Во время дефицита пилоты F-16 выполняли дневные вылеты и пытались сбивать дроны вращающимися пушками, сообщил второй источник. Проводить такие миссии в темноте было большим риском.

Пилоты также пытались использовать ракеты, которые не сработали во время предыдущих миссий, надеясь, что они заработают после технического обслуживания. В некоторых случаях им это удавалось. Украинские пилоты F-16 в значительной степени полагались на варианты ракет AIM-9, известные как "Лима" и "Майк", которые были произведены в 1970-х и 1980-х годах. Хотя этим ракетам десятилетия, они предоставили Украине относительно дешевый способ перехвата российских беспилотников и крылатых ракет.

Дефицит был покрыт в декабре, когда Украина получила от партнеров ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, сообщили три источника, незадолго до масштабного нападения России. Они отказались назвать страну или страны, осуществившие поставку, ссылаясь на секретность.

Германия и Канада, которые поставляли ракеты Sidewinder в последние месяцы, подтвердили, что ранее наблюдалось "небольшое падение" поставок, хотя и отказались объяснить причину. Министерство национальной обороны Канады сообщило, что находится в процессе передачи ракет AIM-9M-8 из арсеналов Вооруженных сил Канады. Эта новая передача дополнит предыдущую передачу сотен канадских ракет AIM и связанных с ними компонентов, которые используются Украиной для ПВО.

Согласно так называемому механизму PURL (Список приоритетных требований Украины), Соединенные Штаты продают оружие союзникам НАТО для поставки в Украину. Представитель НАТО заявил, что PURL с лета поставляла около 75% всех ракет для украинских батарей ПВО Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО. С момента полномасштабного вторжения наблюдается дефицит ракет RIM-7 американского производства, которые Украина использует в модифицированных системах противовоздушной обороны советской эпохи.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: Соединенные Штаты могут задержать поставки систем ПВО и ракет для ЗРК Patriot, если война в Иране затянется. По его словам, западные партнеры выражают беспокойство из-за возможной нехватки ракет PAC-2 и PAC-3. Они используются для перехвата баллистических целей.

Ранее мы также информировали, что Европейский Союз ищет способы избежать задержек в поставках Украине ракет к системам ПВО, в частности Patriot. Это происходит на фоне событий на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что европейских производителей планируют попросить ускорить передачу ракет.