Українські F-16 майже місяць не мали ракет для протидії атакам РФ, — Reuters

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатнього запасу ракет для перехоплення російських безпілотників і ракет через припинення поставок від партнерів. Уцей час пілоти були змушені виконувати бойові вильоти з мінімальним запасом озброєння та шукати альтернативні способи перехоплення безпілотників.

Три джерела, безпосередньо обізнані з ситуацією, заявили, що Україна мала лише кілька американських ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 "Sidewinder" для всієї своєї ескадрильї F-16, коли постачання припинилися, повідомляє інформаційне агентство Reuters 5 березня.

Сотні тисяч українців пережили зиму без опалення, електрики та водопостачання внаслідок посилення російських атак на енергетичну систему, які Україна не змогла повністю відбити. Одне з джерел повідомило, що Україні тоді майже місяць не було чого ставити на свої літаки. F-16 є частиною повітряно-десантного компонента системи ППО України разом із гелікоптерами та іншими військовими літаками.

Відео дня

Reuters не змогло встановити причину дефіциту, а також те, чи були затримки пов'язані з зволіканням США чи Європи. У відповідь на запит Білого дому про коментар, американський чиновник заявив, що Вашингтон прагне зупинити війну та підтримує Україну, продаючи американську зброю через НАТО. Під час дефіциту пілоти F-16 виконували денні вильоти та намагалися збивати дрони обертовими гарматами, повідомило друге джерело. Проводити такі місії в темряві було великим ризиком.

Пілоти також намагалися використовувати ракети, які не спрацювали під час попередніх місій, сподіваючись, що вони запрацюють після технічного обслуговування. У деяких випадках їм це вдавалося. Українські пілоти F-16 значною мірою покладалися на варіанти ракет AIM-9, відомі як "Ліма" та "Майк", які були вироблені у 1970-х та 1980-х роках. Хоча цим ракетам десятиліття, вони надали Україні відносно дешевий спосіб перехоплення російських безпілотників та крилатих ракет.

Дефіцит було покрито у грудні, коли Україна отримала від партнерів ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, повідомили три джерела, незадовго до масштабного нападу Росії. Вони відмовилися назвати країну або країни, що здійснили поставку, посилаючись на секретність.

Німеччина та Канада, які постачали ракети Sidewinder в останні місяці, підтвердили, що раніше спостерігалося "невелике падіння" поставок, хоча й відмовилися пояснити причину. Міністерство національної оборони Канади повідомило, що перебуває в процесі передачі ракет AIM-9M-8 з арсеналів Збройних сил Канади. Ця нова передача доповнить попередню передачу сотень канадських ракет AIM та пов'язаних з ними компонентів, які використовуються Україною для ППО.

Згідно з так званим механізмом PURL (Список пріоритетних вимог України), Сполучені Штати продають зброю союзникам НАТО для поставки в Україну. Представник НАТО заявив, що PURL з літа постачала близько 75% усіх ракет для українських батарей ППО Patriot та 90% боєприпасів для інших систем ППО. З моменту повномасштабного вторгнення спостерігається дефіцит ракет RIM-7 американського виробництва, які Україна використовує в модифікованих системах протиповітряної оборони радянської епохи.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив: Сполучені Штати можуть затримати постачання систем ППО та ракет для ЗРК Patriot, якщо війна в Ірані затягнеться. За його словами, західні партнери висловлюють занепокоєння через можливу нестачу ракет PAC-2 і PAC-3. Вони використовуються для перехоплення балістичних цілей.

Раніше ми також інформували, що Європейський Союз шукає способи уникнути затримок у постачанні Україні ракет до систем ППО, зокрема Patriot. Це відбувається на тлі подій на Близькому Сході. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що європейських виробників планують попросити прискорити передачу ракет.