В США заканчиваются боеприпасы: Белый дом потребует увеличить производство

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести в Белом доме встречу с руководителями крупнейших оборонных компаний страны, чтобы обсудить увеличение темпов производства вооружения. В Вашингтоне обеспокоены сокращением запасов боеприпасов после ударов по Ирану.

Компании, включая Lockheed Martin и RTX, а также другие ключевые поставщики были приглашены на встречу. Переговорщики Пентагона не смогли достичь договоренностей с крупными оборонными подрядчиками так быстро, как планировалось сообщает информационное Reuters в пятницу, 6 марта.

Администрация постоянно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы те предоставили приоритет производству, а не выплатам акционерам. В январе Трамп подписал исполнительный указ об определении подрядчиков. С момента вторжения России в Украину в 2022 году и начала военных операций Израиля в Газ, запасы США были сокращены оружия на миллиарды долларов. Это включает в себя включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.

Відео дня

В знак подготовки к пятничной встрече заместитель министра обороны Стив Файнберг в среду вечером провел телефонный разговор с выбранными "оборонными подрядчиками".

В центре переговоров — сделки с крупными подрядчиками, такими как Lockheed Martin. В январе компания достигла семилетнего соглашения с Пентагоном об увеличении годовой мощности производства ракет-перехватчиков PAC-3 до 2000 единиц в год с 600 единиц. Компания объявила, что ожидает увеличить производство своих ракет-перехватчиков терминальной высотной обороны (THAAD) с 96 до 400 в год.

Спрос на системы противовоздушной обороны, такие как PAC-3, резко возрос среди Соединенных Штатов и их союзников на фоне обострения геополитической напряженности и конфликта в Иране.

Встреча в Белом доме также может совпасть с публикацией дополнительного бюджетного запроса на сумму около 50 миллиардов долларов. Эта цифра является предварительной и может меняться в зависимости от продолжительности операции. Новые средства будут направлены на замену вооружения, которое использовалось в недавних конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.

Напомним, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны. Аналитики предупреждают, что в случае длительной войны между США, Израилем и Ираном может обостриться дефицит американских ракет-перехватчиков.

Ранее мы также информировали, что украинские истребители F-16 в течение более трех недель испытывали недостаток ракет. Это произошло после временного прекращения поставок от партнеров. В этот период пилоты вынуждены были выполнять боевые вылеты с минимальным боекомплектом. Они искали альтернативные способы борьбы с дронами.