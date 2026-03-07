Иран поразил редкий радар американской системы ПРО: эксперты оценили последствия (фото)

Иран совершил обстрел американской базы Муваффак Салти в Иордании, поразив радар AN/TPY-2 для системы противоракетной обороны THAAD. Эксперты говорят, что США придется столкнуться с неприятными последствиями.

Повреждение этой части ПРО будет означать, что армии США придется пользоваться менее совершенными системами Patriot на фоне серьезной нехватки ракет PAC-3, сообщает Bloomberg.

Журналисты пишут, что комплексы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначены для уничтожения баллистических ракет на границе атмосферы, что позволяет им перехватывать более сложные цели по сравнению с комплексами Patriot. С выведенным из строя радаром AN/TPY-2 задача перехвата ракет перекладывается на системы Patriot, которые являются менее эффективными в этом плане.

Сейчас США имеют восемь систем THAAD во всем мире, а стоимость каждого комплекса составляет около $1 млрд, из которых примерно $300 миллионов приходится на радар. Эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований Том Карако говорит, что это "это редкие стратегические ресурсы, и их потеря является огромным ударом" и сейчас "запасных радаров TPY-2 просто нет".

Поврежден радар для комплекса THAAD на базе армии США в Иордане Фото: Clash Report

В целом батарея THAAD состоит из 90 военнослужащих, шести пусковых установок на грузовиках и сорока восьми ракет-перехватчиков, одного радара TPY-2, а также тактического блока управления огнем и связи. Каждая ракета-перехватчик производства Lockheed Martin Corp. стоит около $13 млн (почти 568 млн грн).

"Если вы хотите иметь интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны — это лишь один из элементов, который стоит разместить в театре военных действий", — отметил старший научный сотрудник исследовательского института Pacific Forum отметил Уильям Альберке.

В начале войны радар AN/FPS-132 в Катаре был поврежден во время иранской атаки. Эта система является радаром раннего предупреждения, предназначенным для обнаружения угроз на сверхбольших расстояниях, однако без точности, необходимой для применения по ним оружия.

"Системы противовоздушной и противоракетной обороны в регионе Персидского залива испытали серьезную нагрузку и кое-где были перегружены иранскими ответными ударами с применением дронов и баллистических ракет. Это вызвало опасения, что запасы передовых ракет-перехватчиков — таких как THAAD и PAC-3 — вскоре могут упасть до опасно низкого уровня. В пятницу оборонные подрядчики, в частности Lockheed и RTX, встретились в Белом доме, поскольку Пентагон стремится ускорить производство оружия", — указывают журналисты со ссылкой на инсайдеров.

Ранее Фокус сообщал о том, как Белый дом планирует усилить производство вооружений на фоне войны против Ирана. В Вашингтоне обеспокоены сокращением запасов боеприпасов после проведения операции "Эпическая ярость".

Впоследствии стало известно, что Катар и США обратились к Украине за помощью в борьбе против дронов. Американские чиновники также говорят с украинцами о предоставлении технологий отражения атак беспилотников.