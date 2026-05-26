В Украине рекордно выросли цены производителей промышленной продукции. Увиидят ли потребители в ближайшее время новые цены на продукты? Выяснил Фокус.

В апреле 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине снизились на 1,2% по сравнению с мартом, однако в годовом измерении рост достиг рекордных 40,2%. По данным Государственной службы статистики, главным драйвером остаются энергоносители, ведь поставки электроэнергии и газа за год подорожали на 81,7%, а энергия в целом — на 73,9%. Также существенно выросли цены на:

кокс и продукты нефтепереработки — 27,8%;

компьютеры, электронную и оптическую продукцию — на 24,1%;

производство химических веществ и химической продукции — 15%;

производство хлеба и хлебобулочных изделий — 13,7%.

Обычно все расходы производители перекладывают на кошельки потребителей, однако, Фокус выяснил, что прямой формулы "40% для производителей = 40% для потребителей" нет, но давление на цены будет усиливаться.

Промышленная инфляция не сразу бьет по кошелькам украинцев

Промышленная инфляция не имеет прямого и мгновенного влияния на потребительские цены. Поэтому, по словам экономиста, исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, рекордное подорожание не означает, что товары в магазинах сразу вырастут в цене на те же 40%.

"Отразится ли это на населении? Отразится. Но здесь нет такой прямой жесткой зависимости. Во-первых, бизнес всегда имеет кучу возможностей нивелировать это.

Во-вторых, производитель работает в условиях жесткой конкурентной борьбы. Такого не было, чтобы, например, 40% инфляции у товаропроизводителей мгновенно превращались в 40% инфляции для потребителей. Так оно не работает. Но это достаточно серьезный звонок", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Пендзин также отметил, что подорожание в Украине происходит постоянно, но разные группы товаров реагируют на него по-разному. В частности, продовольственная корзина летом может замедлить рост благодаря сезонному фактору. Зато промышленная группа товаров в значительной степени зависит от импорта, что также сдерживает внутренних производителей от резкого повышения цен.

Не только промышленная инфляция — что влияет на стоимость продуктов

Украинцы постоянно могут наблюдать, как в магазинах появляются новые цены на продукты. И в этом виновата не только промышленная инфляция.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Фокусу рассказал, что подорожание происходит и из-за факторов, связанных с полномасштабной войной. В частности, речь идет о проблемах с логистикой, которые вызвали цепную реакцию в производстве, переработке и доставке товаров.

Кроме того, стоимость украинской продукции растет из-за войны между Ираном и США. Поскольку блокировка Ормузского пролива, потянули за собой логистические расходы и рост цены на горючее.

"Соответственно, растет себестоимость производства для товаропроизводителей, которые сейчас закупают топливо на 67% дороже, чем в прошлом году. А поскольку реализация продукции будет происходить условно через три-четыре месяца, эти расходы впоследствии будут перекладываться на цену для потребителя", — отметил эксперт.

Какие товары могут подорожать первыми

Особенно чувствительными к подорожанию энергоносителей являются перерабатывающие предприятия, молочные фермы и птицефермы. Их работа напрямую зависит от электроэнергии и газа, поэтому рост цен в этом сегменте постепенно влияет и на стоимость продукции для потребителей.

"Если смотреть на работу перерабатывающих предприятий или производственных ферм, в частности молочных товарных ферм или птицеферм, они в полной мере завязаны на энергетике. Соответственно, подорожание в этом сегменте влечет за собой процесс подорожания для покупателей", — рассказал Денис Марчук.

Из-за роста промышленной инфляции быстрее всего могут подорожать хлеб и хлебобулочные изделия Фото: Unsplash

По его словам, быстрее всего подорожание может сказаться на товарах, которые сложно долго хранить или откладывать в производственном цикле. Речь идет прежде всего о:

хлебе и хлебобулочных изделиях;

молочной продукции;

мясе птицы;

свинине;

говядине.

Зато овощи летом могут дорожать медленнее благодаря сезонности, ведь продукция открытого грунта требует меньше затрат на тепло и электроэнергию, чем тепличные хозяйства.

Когда в Украине ждать роста цен

Часто между ростом затрат производителя и подорожанием конечной продукции может проходить несколько месяцев. Марчук объяснил это производственным циклом. Если, например, газ для предприятий подорожал в мае, то эти расходы могут перейти в потребительские цены через два-три месяца. Поскольку часть продукции еще некоторое время производится из запасов энергоносителей, закупленных по старым ценам.

Зато продукция, которую можно хранить дольше, отреагирует на подорожание позже. Например, замороженные продукты могут дорожать не так быстро, ведь расходы производителя накладываются на конечную цену постепенно.

Рост цен в химической отрасли скажется на урожае

Украинцам нужно быть готовыми к меньшему количеству урожая, потому что рост цен в химической отрасли уже сказался на стоимости удобрений. По словам Дениса Марчука, азотная группа удобрений подорожала примерно на 35% по сравнению с прошлым сезоном.

"Это создает тяжелые условия труда товаропроизводителей во время этой полевой кампании. Соответственно, не все на 100% вносили удобрения, что в конечном случае отразится на количестве урожая", — рассказал Марчук.

Повлияет ли подорожание энергоносителей на коммуналку

Наибольший годовой рост цен производителей зафиксировали именно в энергетике. Однако это не означает, что украинцам стоит ожидать автоматического повышения тарифов на электроэнергию или газ для населения. Как объяснил Олег Пендзин, бытовые тарифы в Украине находятся под государственным регулированием.

"У нас все цены на энергоносители для населения регулирует государство. Сегодня электроэнергию и газ украинцы получают по цене, которая составляет примерно треть от фактической рыночной стоимости", — рассказал экономист.

Он добавил, что цены на энергоносители для населения давно не повышали. Но, по его мнению, вряд ли произойдет пересмотр, особенно это касается газа.

Ранее Фокус писал, что украинцы все меньше покупают мясо и молочные продукты, заменяя их более дешевыми продуктами, в частности хлебом и картофелем.