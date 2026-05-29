Льготы для ветеранов труда в июне: кто имеет право на доплаты и соцгарантии

Часть украинских пенсионеров со статусом ветерана труда может рассчитывать на дополнительные социальные гарантии и доплаты к пенсии в июне 2026 года. Право на этот статус имеют граждане с длительным трудовым стажем, а также отдельные другие категории украинцев.

Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Согласно Закону Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста", статус ветерана труда могут получить люди, награжденные медалью СССР "Ветеран труда", лица с инвалидностью I или II группы с не менее 15 годами страхового стажа и пенсией, а также украинцы пенсионного возраста со стажем не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Кроме того, на это звание могут претендовать работники, которые длительное время работали во вредных или опасных условиях. Также право на статус имеют граждане со стажем 25-30 лет для женщин и 30-35 лет для мужчин в соответствующих сферах деятельности.

Для оформления статуса ветерана труда необходимо подтвердить трудовой стаж соответствующими документами.

Ветераны труда имеют право на обслуживание в медицинских учреждениях, к которым были прикреплены еще до выхода на пенсию. Также для них предусмотрено бесплатное зубопротезирование, кроме случаев использования драгоценных материалов.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года пенсии по инвалидности в Украине выплачивают с учетом мартовской индексации. Размер выплат зависит от группы инвалидности, страхового стажа и категории получателя, а для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальная пенсия может достигать 18 885 гривен.

Напомним, что в мае части пенсионеров, достигших 65-летнего возраста, могут пересчитать пенсионные выплаты. Право на повышение имеют только неработающие пенсионеры при наличии необходимого страхового стажа — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.