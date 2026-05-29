Пільги для ветеранів праці у червні: хто має право на доплати та соцгарантії

Частина українських пенсіонерів зі статусом ветерана праці може розраховувати на додаткові соціальні гарантії та доплати до пенсії у червні 2026 року. Право на цей статус мають громадяни з тривалим трудовим стажем, а також окремі інші категорії українців.

Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», статус ветерана праці можуть отримати люди, нагороджені медаллю СРСР «Ветеран праці», особи з інвалідністю І або ІІ групи зі щонайменше 15 роками страхового стажу та пенсією, а також українці пенсійного віку зі стажем не менше 35 років для жінок і 40 років для чоловіків.

Крім того, на це звання можуть претендувати працівники, які тривалий час працювали у шкідливих або небезпечних умовах. Також право на статус мають громадяни зі стажем 25–30 років для жінок і 30–35 років для чоловіків у відповідних сферах діяльності.

Для оформлення статусу ветерана праці необхідно підтвердити трудовий стаж відповідними документами.

Ветерани праці мають право на обслуговування у медичних закладах, до яких були прикріплені ще до виходу на пенсію. Також для них передбачене безплатне зубопротезування, окрім випадків використання дорогоцінних матеріалів.

