Украинцы чаще выбирают бананы, чем яблоки: эксперты назвали причину роста спроса на фрукт

Бананы уверенно "вытесняют" яблоки из потребительской корзины украинцев. Несмотря на то, что этот фрукт импортируют за тысячи километров, сегодня он стоит значительно дешевле части отечественной продукции.

Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии изданию "РБК-Украина", для большинства украинцев ключевым критерием при покупке фруктов остается их доступность. Именно поэтому бананы сейчас стали одним из самых популярных фруктов на рынке.

По словам эксперта, бананы занимают значительно более важное место в ежедневном рационе украинцев, чем некоторые сезонные фрукты, в частности абрикосы. Причина проста — они остаются относительно недорогими даже несмотря на сложную логистику и импортное происхождение.

Кроме того, в целом, на украинском рынке сложилась довольно необычная ситуация: яблоки местного производства сейчас стоят дороже бананов, которые доставляют из-за океана. Как объясняет Пендзин, такая разница связана прежде всего с особенностями выращивания и поставки продукции.

"Когда мы говорим о потребительской корзине украинца, то в ней гораздо большее значение имеют бананы, чем украинский абрикос. И бананы гораздо доступнее для людей, поэтому это сегодня основной фрукт, который украинцы потребляют", — пояснил специалист.

Если урожай яблок в Украине собирают только раз в год, то в странах с тропическим климатом бананы выращивают практически непрерывно. Благодаря этому мировой рынок получает стабильные объемы продукции в течение года.

Также в материале отмечают, что на сегодня украинские яблоки в среднем стоят почти вдвое дороже бананов. Поэтому потребители все чаще выбирают именно более дешевый фрукт, что непосредственно влияет на структуру спроса.

Дополнительное давление на рынок фруктов могут создать и нынешние весенние заморозки. Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, наибольшие потери могли понести плодовые и ягодные культуры.

Речь идет прежде всего об абрикосах, персиках, ранней черешне и клубнике. Если повреждения цвета и завязи окажутся значительными, объемы продукции на рынке сократятся, а цены в начале сезона могут существенно вырасти.

По словам эксперта, абрикосы и персики рискуют стать дефицитными, а их стоимость в значительной степени будет зависеть от импортных поставок.

В то же время Олег Пендзин убежден, что оснований для паники нет. По его словам, возможный дефицит отдельных фруктов может быть компенсирован импортом из Турции и стран Средней Азии. Однако даже в таком случае рассчитывать на низкие цены украинцам не стоит.

