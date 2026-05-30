Українці частіше обирають банани, ніж яблука: експерти назвали причину зростання попиту на фрукт

Банани впевнено "витісняють" яблука зі споживчого кошика українців. Попри те, що цей фрукт імпортують за тисячі кілометрів, сьогодні він коштує значно дешевше за частину вітчизняної продукції.

Як розповів виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин у коментарі виданню "РБК-Україна", для більшості українців ключовим критерієм під час купівлі фруктів залишається їхня доступність. Саме тому банани нині стали одним із найпопулярніших фруктів на ринку.

За словами експерта, банани займають значно важливіше місце у щоденному раціоні українців, ніж деякі сезонні фрукти, зокрема абрикоси. Причина проста — вони залишаються відносно недорогими навіть попри складну логістику та імпортне походження.

Крім того, в цілому, на українському ринку склалася доволі незвична ситуація: яблука місцевого виробництва нині коштують дорожче за банани, які доставляють з-за океану. Як пояснює Пендзин, така різниця пов'язана насамперед з особливостями вирощування та постачання продукції.

"Коли ми говоримо про споживчий кошик українця, то в ньому набагато більше значення мають банани, аніж український абрикос. І банани набагато доступніші для людей, тому це є сьогодні основний фрукт, який українці споживають" — пояснив фахівець.

Якщо врожай яблук в Україні збирають лише раз на рік, то в країнах із тропічним кліматом банани вирощують практично безперервно. Завдяки цьому світовий ринок отримує стабільні обсяги продукції протягом року.

Також у матеріалі зазначають, що станом на сьогодні українські яблука в середньому коштують майже удвічі дорожче за банани. Відтак споживачі дедалі частіше обирають саме дешевший фрукт, що безпосередньо впливає на структуру попиту.

Додатковий тиск на ринок фруктів можуть створити й цьогорічні весняні заморозки. Як зауважив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, найбільших втрат могли зазнати плодові та ягідні культури.

Йдеться насамперед про абрикоси, персики, ранню черешню та полуницю. Якщо пошкодження цвіту та зав'язі виявляться значними, обсяги продукції на ринку скоротяться, а ціни на початку сезону можуть суттєво зрости.

За словами експерта, абрикоси та персики ризикують стати дефіцитними, а їхня вартість значною мірою залежатиме від імпортних поставок.

Водночас Олег Пендзин переконаний, що підстав для паніки немає. За його словами, можливий дефіцит окремих фруктів може бути компенсований імпортом із Туреччини та країн Середньої Азії. Проте навіть у такому разі розраховувати на низькі ціни українцям не варто.

Нагадаємо, що на українському ринку овочів наприкінці травня знову фіксують зростання цін. Найбільше дорожчають торішні морква та картопля, запаси яких у фермерських господарствах стрімко скорочуються.

Також Фокус писав, що українці все рідше можуть дозволити собі повноцінний раціон із достатньою кількістю м’яса та молочних продуктів, натомість усе більше переходять на базові та дешевші продукти.