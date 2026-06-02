В monobank и не только произошел масштабный сбой — невозможно осуществить переводы между картами (Обновлено)
Пользователи monobank и "Приват Банка" массово жалуются на перебои в работе сервиса. Приложение не работает.
В monobank и "Приват Банке" произошел масштабный сбой днем 2 июня. Пользователи сообщают о проблемах с переводами средств, ошибках при осуществлении операции и т.д.
Клиенты "Монобанка" не могут оплатить покупки или воспользоваться отдельными функциями приложения. Также часть пользователей заявляет о трудностях со снятием наличных через банкоматы и задержках в проведении транзакций.
Что сообщили в monobank о проблеме
Пользователи ожидают восстановления стабильной работы сервисов.
А пока сооснователь Monobank Олег Гороховский подтвердил масштабный сбой в приложении.
"У нас технический сбой. Исправляем. Извините", — написал он.
Поэтому, сейчас люди сталкиваются с проблемами и видят только следующее сообщение.
"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения и получении пополнений с терминалов", — говорится в сообщении в приложении monobank.
Добавим, что "Монобанк" является одним из крупнейших digital-банков Украины и обслуживает миллионы клиентов по всей стране.
К "Монобанку" добавился и "Приват Банк". Его пользователи также жалуются на проблемы. В частности, они не могут включить приложение.
