У monobank і не тільки стався масштабний збій — неможливо здійснити перекази між картками (Оновлено)

Користувачі monobank і "Приват Банку" масово скаржаться на перебої у роботі сервісу. Застосунок не працює.

У monobank та "Приват Банку" стався масштабний збій вдень 2 червня. Користувачі повідомляють про проблеми з переказами коштів, помилки під час здійснення операції тощо.

Клієнти "Монобанку" не можуть оплатити покупки або скористатися окремими функціями застосунку. Також частина користувачів заявляє про труднощі зі зняттям готівки через банкомати та затримки у проведенні транзакцій.

У monobank збій

Що повідомили в monobank про проблему

Користувачі очікують на відновлення стабільної роботи сервісів.

А поки співзасновник Monobank Олег Гороховський підтвердив масштабний збій у застосунку.

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", — написав він.

Тож, наразі люди стикаються із проблемами і бачать лише наступне повідомлення.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку та отриманні поповнень з терміналів", — йдеться у повідомленні в застосунку monobank.

Додамо, що "Монобанк" є одним із найбільших digital-банків України та обслуговує мільйони клієнтів по всій країні.

До "Монобанку" додався і "Приват Банк". Його користувачі також скаржаться на проблеми. Зокрема, вони не можуть увімкнути застосунок.

