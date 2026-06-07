Фокус исследовал, как регионы превращают инвестиции в локальное производство, несмотря на энергокризис и спад производства крупных предприятий.

К нынешнему Дню работников местной промышленности украинская экономика подошла на переломном этапе. С одной стороны, с рисками новой волны деиндустриализации, энергокризисом и угрозой остановки крупных предприятий. С другой, формированием новой модели локальной экономики громадами и регионами, где все большую роль играют переработка, фермерские хозяйства, малые производства и нишевые бизнесы.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-апреле 2026 года промышленное производство сократилось лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это наименьший спад за последние 17 месяцев.

Відео дня

В апреле промышленность даже показала годовой рост на 1,2% по сравнению с апрелем 2025 года. Перерабатывающая промышленность за четыре месяца прибавила 1,3%. Однако ситуация остается неравномерной. Промышленность все еще несет потери из-за энергетики.

Производство промышленной продукции в январе-апреле 2026 года Фото: Держстат

"Драйвером падения остается производство электроэнергии, пара и воды — минус 14% год к году из-за накопленного эффекта разрушенной генерации и тепловой энергетики", — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, именно энергетический фактор сдерживал перерабатывающую промышленность в минусе в начале года.

В то же время положительную динамику начала демонстрировать добывающая отрасль благодаря ускорению в добывающей промышленности — плюс 4% год к году, прежде всего за счет добычи нефти и газа, которая выросла на 15,6%.

Вместе с тем эксперт обращает внимание, что отдельные апрельские показатели выглядят противоречиво. По сравнению с мартом промышленность в апреле просела на 5,3%.

Среди проблемных секторов остаются:

текстиль и одежда — минус 12,4%;

кокс и нефтепереработка — минус 12,9%;

химическая продукция — минус 5,2%;

фармацевтика — минус 5,3%;

резиновые и пластмассовые изделия — минус 4,1%;

машиностроение — минус 1,4%.

"Меня смущает влияние высоких цен на топливо и замедление внешнего спроса на фоне войны на Ближнем Востоке и глобального экономического замедления. Но одного апреля недостаточно для окончательных выводов", — добавляет экономист.

В Ивано-Франковской области предприятия освоили 2,735 млрд грн капитальных инвестиций

Деньги начали идти в регионы

На этом фоне все более важной становится местная промышленность — небольшие производства, которые работают в общинах и ориентируются на локальный рынок.

Региональная статистика уже показывает этот тренд.

По данным Главного управления статистики в Ивано-Франковской области, в январе-марте 2026 года предприятия и организации региона освоили 2,735 млрд грн капитальных инвестиций. Из них 46,3% направили именно в промышленность.

Фактически громады начали формировать собственные экономические модели: от пищевой переработки до агротуризма и малых производств.

Громады начали формировать собственные экономические модели

Молочные рекорды и локальная переработка

Одной из главных в местной промышленности остается молочная отрасль. По данным Agroweek, в 2025 году прибыль молочной промышленности Украины достигла 2,64 млрд грн, что на 95% больше предыдущего года.

Лидерами по доходам стали:

Винницкая область — 15,6 млрд грн;

Киев — 14,6 млрд грн;

Полтавская область — 13,5 млрд грн.

В прошлом году прибыль молочной промышленности Украины достигла 2,64 млрд грн

В то же время молочные фермы продолжают повышать производительность даже во время войны. По данным MilkUA и GrowHow, одним из лидеров стала компания ООО "Украина" из Тернопольской области, где зафиксирован молочный рекорд — 13,5 тыс. кг молока на корову в год.

Эксперты объясняют, что именно локальная переработка и короткие логистические цепи позволили многим производителям удержаться в условиях войны.

Хлебопекарни и заводы понесли убытки из-за перебоев со светом Фото: Фото взяты из открытых источников

Хлебопекарная отрасль адаптировалась к войне

Хлебопекарная отрасль — одна из основных, которая понесла убытки из-за перебоев со светом и дорогих энергоносителей. В то же время, по данным исследования Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП), рынок хлебобулочных изделий в 2025 году вырос до 33,6 млрд грн, что на 15% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим производителем остается "Киевхлеб", который контролирует 32,8% рынка.

Параллельно быстро растет сегмент локальных пекарен, которые работают без крупных логистических сетей и ориентируются на конкретные общины.

Нишевый бизнес становится основой новой локальной экономики

Одним из самых ярких примеров новой локальной промышленности стала аквакультура. Фокус пообщался с основателем предприятия "Украинская креветка" на Киевщине, которое возглавляет Алексей Слепнёв. Его креветочная ферма работает более десяти лет и пережила полномасштабную войну без остановки производства.

Креветка Розенберга

"Бизнес полноценно работает даже во время войны. Были проблемы из-за отключения света, но мы технически адаптировались, поэтому себестоимость существенно не выросла", — рассказывает Слепнев.

Компания выращивает пресноводную крупную креветку Розенберга (Macrobrachium rosenbergii), которая происходит из Индии, Юго-Восточной Азии и северной Австралии, а также австралийского красноклешневого рака.

По словам предпринимателя, главным преимуществом этого бизнеса является нишевость и высокая маржинальность.

"Высокая маржинальность этого бизнеса объясняется тем, что продукт для украинского рынка остается эксклюзивным. Если правильно подобрать энергосберегающее оборудование, производство становится экономически эффективным", — говорит он.

Разведение креветок и раков остается эксклюзивным бизнесом в Украине Фото: Agrostory

Сегодня компания не экспортирует продукцию, поскольку внутренний спрос значительно превышает предложение.

"Мы даже внутренний рынок не можем полностью обеспечить. Об экспорте речь пока не идет", — добавляет Слепнев.

Основной проблемой развития он называет недостаток инвестиций.

"Чтобы человек мог открыть небольшую ферму, нужно от 5 тыс. долларов стартовых вложений. Не все имеют такую возможность", — объясняет предприниматель.

По данным профильных аграрных медиа, в Украине уже работает более 200 заводчиков креветки разного масштаба, преимущественно в центральных и западных регионах.

Новая модель экономики формируется уже сегодня

Война фактически ускорила трансформацию украинской промышленности.

Если раньше экономика ассоциировалась прежде всего с крупными заводами, металлургией и индустриальными гигантами, то теперь все большую роль играют:

локальная переработка;

фермерские хозяйства;

аквакультура;

малые пищевые производства;

агротуризм;

небольшие индустриальные проекты.

Именно такая децентрализованная модель может стать основой украинской экономики после войны — менее зависимой от нескольких крупных промышленных центров и значительно более гибкой к новым кризисам.

Тем временем Фокус проанализировал цены на землю в Украине. На протяжении более четырех лет в стране было заключено земельных сделок на почти 50 млрд грн. С открытием рынка земли зафиксирован и существенный рост как стоимости гектаров, так и спроса на агроучастки.