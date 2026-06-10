На границе с Польшей закроют автобусную полосу в пункте пропуска "Шегини-Медика". КПП Шегини-Медика. Это, вероятно, будет иметь критическое влияние на летний сезон 2026 года и международные автобусные перевозки.

С 15 июня 2026 года в пункте пропуска "Шегини-Медика" начнутся ремонтные работы на автобусной полосе движения в направлении въезда в Польшу. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на информацию администрации Республики Польша.

По предварительным данным, ремонт продлится до ноября 2027 года.

"Шегини-Медика": автобусы из Украины не будут пропускать

На период проведения работ пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини-Медика" будет временно приостановлен.

Пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска Шегини-Медика будет приостановлен Фото: ЦТС

В то же время автобусное сообщение в обратном направлении. То есть из Польши в Украину перевозки будут осуществляться в штатном режиме без изменений.

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В Госпогранслужбе призвали перевозчиков и пассажиров заранее учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

Важный для украинцев пункт пропуска

Пункт пропуска "Шегини-Медика" является одним из самых загруженных на украинско-польской границе, поэтому ремонтные работы могут повлиять на организацию международных автобусных перевозок в течение длительного времени, в частности в летний период.

"Шегини-Медика" является одним из самых известных и популярных пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Он расположен на международной трассе М-10/Е40, которая соединяет Львов с польским Перемышлем и далее с Краковом и Европой.

Через него проходит значительная часть автобусных рейсов между Украиной и странами ЕС. Пункт активно используют трудовые мигранты, туристы, студенты и граждане, путешествующие в Польшу и далее в страны Евросоюза.

Пассажиропоток на КПП "Шегини-Медика"

Точные цифры за 2026 год пока не обнародовались, но обычно через "Шегини-Медика" ежегодно проходят миллионы граждан.

С начала полномасштабной войны это направление стало одним из ключевых для выезда украинцев в ЕС.

По итогам отдельных лет "Шегини" входил в тройку самых загруженных пунктов пропуска на границе с Польшей наряду с "Краковцом" и "Равой-Русской".

Ранее Фокус сообщал озакрытии Польшей воздушного пространства на границе с Украиной и Беларусью.