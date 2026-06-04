Польша закрывает воздушное пространство на границе с Украиной и Беларусью

В Польше введена зона EP R131 (ограниченного доступа) в восточной части страны. Она не распространяется на гражданские самолеты. Действовать будет до сентября.

По запросу Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, с 10 июня до 9 сентября в восточной части Польши будет введено ограничение воздушного движения в виде зоны ограниченного доступа. Зона охватывает территорию от уровня земли до эшелона FL95, или, проще говоря, до высоты примерно 3 км. Следовательно, она не распространяется на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах. Это ограничение заменяет существующую зону EP R130 и на практике является ее продолжением, сообщает Pansa.

С захода солнца до восхода солнца в зоне EP R131 будет действовать полный запрет на полеты, за исключением взлетов и посадок военных самолетов.

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После согласования с дежурной оперативной службой Центра воздушных операций командования воздушного компонента (DSO COP-DKP) могут быть разрешены полеты для государственной и санитарной авиации.

Какие полеты разрешат днем

В дневное время также будут действовать ограничения, однако отдельные категории полетов будут разрешены.

В частности, полеты смогут выполнять:

пилотируемые воздушные суда, которые подали план полета, оборудованы исправным транспондером и поддерживают постоянную радиосвязь с диспетчерскими службами;

воздушные суда, выполняющие специальные задания по сигналам GARDA и ALPHA SCRAMBLE;

рейсы со статусами HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC и FFR;

гражданские беспилотники при условии, что они не будут нарушать зоны идентификации противовоздушной обороны Беларуси и Украины (ADIZ).

После согласования с дежурной оперативной службой Центра воздушных операций польских ВВС могут быть разрешены и другие полеты.

Какие условия выдвинули для операторов

Для создания специальной зоны полетов заявитель должен обеспечить постоянное присутствие наземного координатора полетов, который:

будет доступен по определенному номеру телефона на протяжении всего времени работы зоны;

будет иметь возможность оперативно связаться со всеми пилотами в пределах зоны;

в случае экстренной необходимости немедленно уведомит экипажи о необходимости прекращения полетов и посадки.

После получения уведомления о деактивации зоны все воздушные суда должны приземлиться не позднее чем через 25 минут.

В PAŻP подчеркнули, что невыполнение хотя бы одного из этих требований автоматически исключит возможность получения разрешения на создание специальной зоны полетов.

Зона будет действовать круглосуточно. В зависимости от местоположения, она будет простираться примерно на 20-50 км вглубь территории Польши. Влет воздушных судов, не соответствующих критериям исключения, в активную зону будет являться нарушением авиационного законодательства.

Ограничение вводится в связи с необходимостью обеспечения государственной безопасности в соответствии с Постановлением министра инфраструктуры от 18 января 2019 года об ограничениях на полеты сроком не более 3 месяцев.

Напомним, ранее Министерство развития общин и территорий Украины сформировало специальную рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к восстановлению работы украинских аэропортов. В ее состав вошли представители правительства, силовых структур, авиационной отрасли и руководители ключевых аэропортов страны.

Ранее мы сообщали, что после завершения войны украинская гражданская авиация может столкнуться с дефицитом пилотов. Значительная часть авиаспециалистов за время полномасштабной войны перешла работать в иностранные авиакомпании или сменила профессию.