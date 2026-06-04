Польща закриває повітряний простір на кордоні з Україною та Білоруссю

У Польщі запроваджено зону EP R131 (обмеженого доступу) у східній частині країни. Вона не поширюється на цивільні літаки. Діятиме до вересня.

За запитом Оперативного командування Збройних Сил Польщі у зв'язку з необхідністю забезпечення національної безпеки, з 10 червня до 9 вересня у східній частині Польщі буде введено обмеження повітряного руху у вигляді зони обмеженого доступу. Зона охоплює територію від рівня землі до ешелону FL95, або, простіше кажучи, до висоти приблизно 3 км. Отже, вона не поширюється на пасажирські літаки, що виконують польоти на великих висотах. Це обмеження замінює існуючу зону EP R130 і на практиці є її продовженням, повідомляє Pansa.

Із заходу сонця до сходу сонця в зоні EP R131 діятиме повна заборона на польоти, за винятком зльотів і посадок військових літаків.

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Після узгодження з черговою оперативною службою Центру повітряних операцій командування повітряного компонента (DSO COP-DKP) можуть бути дозволені польоти для державної та санітарної авіації.

Які польоти дозволять удень

У денний час також діятимуть обмеження, проте окремі категорії польотів будуть дозволені.

Зокрема, польоти зможуть виконувати:

пілотовані повітряні судна, які подали план польоту, обладнані справним транспондером і підтримують постійний радіозв'язок із диспетчерськими службами;

повітряні судна, що виконують спеціальні завдання за сигналами GARDA і ALPHA SCRAMBLE;

рейси зі статусами HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC і FFR;

цивільні безпілотники за умови, що вони не порушуватимуть зони ідентифікації протиповітряної оборони Білорусі та України (ADIZ).

Після узгодження з черговою оперативною службою Центру повітряних операцій польських ВПС можуть бути дозволені й інші польоти.

Які умови висунули для операторів

Для створення спеціальної зони польотів заявник має забезпечити постійну присутність наземного координатора польотів, який:

буде доступний за певним номером телефону протягом усього часу роботи зони;

матиме можливість оперативно зв'язатися з усіма пілотами в межах зони;

у разі екстреної необхідності негайно повідомить екіпажі про необхідність припинення польотів і посадки.

Після отримання повідомлення про деактивацію зони всі повітряні судна повинні приземлитися не пізніше ніж через 25 хвилин.

У PAŻP підкреслили, що невиконання хоча б однієї з цих вимог автоматично унеможливить отримання дозволу на створення спеціальної зони польотів.

Зона діятиме цілодобово. Залежно від місця розташування, вона простягатиметься приблизно на 20-50 км углиб території Польщі. Вліт повітряних суден, які не відповідають критеріям виключення, в активну зону буде порушенням авіаційного законодавства.

Обмеження вводять у зв'язку з необхідністю забезпечення державної безпеки відповідно до Постанови міністра інфраструктури від 18 січня 2019 року про обмеження на польоти терміном не більше ніж 3 місяці.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку громад і територій України сформувало спеціальну робочу групу, яка займатиметься підготовкою до відновлення роботи українських аеропортів. До її складу увійшли представники уряду, силових структур, авіаційної галузі та керівники ключових аеропортів країни.

Раніше ми повідомляли, що після завершення війни українська цивільна авіація може зіткнутися з дефіцитом пілотів. Значна частина авіафахівців за час повномасштабної війни перейшла працювати в іноземні авіакомпанії або змінила професію.