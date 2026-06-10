На кордоні з Польщею закриють автобусну смугу в пункті пропуску "Шегині-Медика". Це, ймовірно, матиме критичний вплив на літній сезон 2026 року та міжнародні автобусні перевезення.

Із 15 червня 2026 року в пункті пропуску "Шегині-Медика" розпочнуться ремонтні роботи на автобусній смузі руху в напрямку в'їзду до Польщі. Про це повідомила Державна митна служба України з посиланням на інформацію адміністрації Республіки Польща.

За попередніми даними, ремонт триватиме до листопада 2027 року.

"Шегині-Медика": автобуси з України не пропускатимуть

На період проведення робіт пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика" буде тимчасово припинено.

Пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску Шегині-Медика буде призупинено Фото: ЦТС

Водночас автобусне сполучення у зворотному напрямку. Тобто з Польщі до України перевезення здійснюватимуться у штатному режимі без змін.

У Держприкордонслужбі закликали перевізників і пасажирів заздалегідь враховувати обмеження під час планування поїздок і обирати альтернативні маршрути для перетину кордону.

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Важливий для українців пункт пропуску

Пункт пропуску "Шегині-Медика" є одним із найзавантаженіших на українсько-польському кордоні, тому ремонтні роботи можуть вплинути на організацію міжнародних автобусних перевезень упродовж тривалого часу, зокрема в літній період.

"Шегині-Медика" є одним із найвідоміших і найпопулярніших пунктів пропуску між Україною та Польщею. Він розташований на міжнародній трасі М-10/Е40, яка з'єднує Львів з польським Перемишлем і далі з Краковом та Європою.

Через нього проходить значна частина автобусних рейсів між Україною та країнами ЄС. Пункт активно використовують трудові мігранти, туристи, студенти та громадяни, які подорожують до Польщі і далі до країн Євросоюзу.

Пасажиропотік на КПП "Шегині-Медика"

Точні цифри за 2026 рік поки що не оприлюднювали, але зазвичай через "Шегині-Медика" щороку проходять мільйони громадян.

З початку повномасштабної війни цей напрямок став одним із ключових для виїзду українців до ЄС.

За підсумками окремих років "Шегині" входив до трійки найзавантаженіших пунктів пропуску на кордоні з Польщею поряд із "Краковцем" і "Равою-Руською".

Раніше Фокус повідомляв про закриття Польщею повітряного простору на кордоні з Україною та Білоруссю.