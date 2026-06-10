Польща закриває важливий для українців пункт пропуску на кордоні — причина, терміни, деталі
На кордоні з Польщею закриють автобусну смугу в пункті пропуску "Шегині-Медика". Це, ймовірно, матиме критичний вплив на літній сезон 2026 року та міжнародні автобусні перевезення.
Із 15 червня 2026 року в пункті пропуску "Шегині-Медика" розпочнуться ремонтні роботи на автобусній смузі руху в напрямку в'їзду до Польщі. Про це повідомила Державна митна служба України з посиланням на інформацію адміністрації Республіки Польща.
За попередніми даними, ремонт триватиме до листопада 2027 року.
"Шегині-Медика": автобуси з України не пропускатимуть
На період проведення робіт пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика" буде тимчасово припинено.
Водночас автобусне сполучення у зворотному напрямку. Тобто з Польщі до України перевезення здійснюватимуться у штатному режимі без змін.
У Держприкордонслужбі закликали перевізників і пасажирів заздалегідь враховувати обмеження під час планування поїздок і обирати альтернативні маршрути для перетину кордону.
Важливий для українців пункт пропуску
Пункт пропуску "Шегині-Медика" є одним із найзавантаженіших на українсько-польському кордоні, тому ремонтні роботи можуть вплинути на організацію міжнародних автобусних перевезень упродовж тривалого часу, зокрема в літній період.
"Шегині-Медика" є одним із найвідоміших і найпопулярніших пунктів пропуску між Україною та Польщею. Він розташований на міжнародній трасі М-10/Е40, яка з'єднує Львів з польським Перемишлем і далі з Краковом та Європою.
Через нього проходить значна частина автобусних рейсів між Україною та країнами ЄС. Пункт активно використовують трудові мігранти, туристи, студенти та громадяни, які подорожують до Польщі і далі до країн Євросоюзу.
Пасажиропотік на КПП "Шегині-Медика"
Точні цифри за 2026 рік поки що не оприлюднювали, але зазвичай через "Шегині-Медика" щороку проходять мільйони громадян.
З початку повномасштабної війни цей напрямок став одним із ключових для виїзду українців до ЄС.
За підсумками окремих років "Шегині" входив до трійки найзавантаженіших пунктів пропуску на кордоні з Польщею поряд із "Краковцем" і "Равою-Руською".
Раніше Фокус повідомляв про закриття Польщею повітряного простору на кордоні з Україною та Білоруссю.