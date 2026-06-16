Неиспользованные средства "Зимней 1000" аннулируются после 30 июня: на что их можно потратить

Граждан призвали использовать оставшиеся средства программы "Зимняя 1000" до 30 июня включительно. Уже в июле неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщили в приложении "Дія".

Там напомнили, что остаток национального кэшбэка можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств украинского производства, книг украинских издательств, продуктов и товаров украинских производителей, почтовых услуг или на поддержку Сил обороны Украины.

В "Дії" призвали проверить остаток средств на карте и использовать их до конца июня. По истечении этого срока неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет.

Проект разработало Министерство социальной политики Украины. Его участниками являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Відео дня

Напомним, что в Украине часть граждан получит разовую денежную помощь ко Дню Независимости 2026 года. Размер выплат составит от 450 до 3100 грн в зависимости от категории получателей. В этом году расширили перечень граждан, которым помощь начисляется автоматически.

Недавно правительство представило концепцию пенсионной реформы. Реформа предусматривает гарантированную базовую пенсию, которая будет частично финансироваться государством, а также выплаты в зависимости от стажа и уплаченных взносов. Также предлагается пересмотреть систему специальных пенсий и развивать добровольные пенсионные накопления.