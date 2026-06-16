Невикористані кошти "Зимової 1000" згорять після 30 червня: на що їх можна витратити

Громадян закликали використати залишок коштів програми “Зимова 1000” до 30 червня включно. Уже в липні невикористані гроші повернуться до державного бюджету.

Про це повідомили в застосунку "Дія".

Там нагадали, що залишок національного кешбеку можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки українського виробництва, книги від українських видавництв, продукти та товари українських виробників, поштові послуги або підтримку Сил оборони України.

У "Дії" закликали перевірити залишок коштів на картці та використати їх до кінця червня. Після завершення цього терміну невикористані кошти буде повернуто до державного бюджету.

Проєкт розробило Міністерство соціальної політики України. Його учасниками є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

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Нагадаємо, що в Україні частина громадян отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності 2026 року. Розмір виплат становитиме від 450 до 3100 грн залежно від категорії одержувачів. Цього року розширили перелік громадян, яким допомога нараховується автоматично.

Нещодавно Уряд представив концепцію пенсійної реформи. Реформа передбачає гарантовану базову пенсію, яку частково фінансуватиме держава, а також виплати залежно від стажу та сплачених внесків. Також пропонується переглянути систему спеціальних пенсій і розвивати добровільні пенсійні накопичення.