Из-за отсутствия транспорта: предприятиям в Украине грозят крупные штрафы со стороны ТЦК

Предприятия в Украине могут быть оштрафованы за непредставление данных в ТЦК даже в случае отсутствия автомобилей, техники, сотрудников или фактической деятельности. Для предприятий, не представивших отчетность в ТЦК, предусмотрен штраф в размере до 59 500 гривен.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Издание отмечает, что в условиях военного положения ТЦК более активно контролируют выполнение военно-транспортного долга и привлекают к ответственности за нарушение правил представления информации о транспортных средствах.

Законодательство обязывает предприятия, учреждения и организации предоставлять сведения о наличии и техническом состоянии транспорта два раза в год — до 20 июня и до 20 декабря. Новый подход заключается в том, что обязанность предоставить информацию существует независимо от того, имеется ли у компании транспорт. Поэтому даже при его отсутствии необходимо подать так называемый нулевой отчет.

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За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по статье 210-1 КоАП. В течение особого периода для должностных лиц предусмотрен штраф от 34 000 до 59 500 гривен. Таким образом, штраф в размере 59 тысяч гривен может грозить даже тем компаниям, у которых нет ни одного автомобиля.

Проблема возникла из-за того, что многие предприятия, особенно представители малого бизнеса, недавно созданные компании и фирмы, не имеющие автопарка, долгое время считали, что при отсутствии транспорта военно-транспортная обязанность на них не распространяется. Однако ТЦК придерживаются позиции, что транспортный учет ТЦК предусматривает обязательную подачу отчетности независимо от наличия техники.

Эту практику подтвердил суд. По делу № 158/728/26 Восьмой апелляционный административный суд признал правомерным штраф в размере 34 тысяч гривен за непредставление сведений в ТЦК, хотя у предприятия не было транспорта, работников и оно фактически не вело деятельность. Суд пришел к выводу, что требования о представлении отчетности являются безусловными.

В то же время судебная практика показывает, что штрафы могут отменяться из-за процессуальных нарушений со стороны ТЦК. Основаниями для этого могут служить ненадлежащее уведомление лица о рассмотрении дела, отсутствие доказательств нарушения, ошибки в квалификации или несоблюдение сроков привлечения к ответственности.

Юристы советуют предприятиям проверить, подавалась ли ранее отчетность, хранить подтверждения о ее подаче и следить за установленными сроками. Это поможет избежать санкций за учет транспорта предприятия и возможных претензий со стороны ТЦК.

Напомним, ранее Министерство обороны представило план реформирования украинской армии. Документ предусматривает, в частности, повышение денежного довольствия военнослужащих и введение определенных сроков прохождения службы.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о "рекордном" количестве задержаний представителей ТЦК.