Через транспорт, якого немає: в Україні підприємствам загрожують великі штрафи від ТЦК

Підприємства в Україні можуть отримати штраф за неподання даних до ТЦК навіть у разі відсутності автомобілів, техніки, працівників або фактичної діяльності. Для бізнесу, який не подав звітність до ТЦК, передбачений штраф до 59 500 гривень.

Про це повідомила “Судово-юридична газета”.

Видання зазначає, що в умовах воєнного стану ТЦК активніше контролюють виконання військово-транспортного обов’язку та притягають до відповідальності за порушення правил подання інформації про транспортні засоби.

Законодавство зобов’язує підприємства, установи та організації подавати відомості про наявність і технічний стан транспорту двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня. Новий підхід полягає в тому, що обов’язок подати інформацію існує незалежно від того, чи має компанія транспорт. Тому навіть за його відсутності потрібно подати так званий нульовий звіт.

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За порушення цих вимог застосовується відповідальність за статтею 210-1 КУпАП. Під час особливого періоду для посадових осіб передбачено штраф від 34 000 до 59 500 гривень. Таким чином, штраф 59 тисяч гривень може загрожувати навіть тим компаніям, які не мають жодного автомобіля.

Проблема виникла через те, що багато підприємств, особливо представники малого бізнесу, новостворені компанії та фірми без автопарку, тривалий час вважали, що за відсутності транспорту військово-транспортний обов’язок на них не поширюється. Однак ТЦК дотримуються позиції, що транспортний облік ТЦК передбачає обов’язкове подання звітності незалежно від наявності техніки.

Цю практику підтвердив суд. У справі №158/728/26 Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав правомірним штраф у 34 тисячі гривень за неподання відомостей до ТЦК, хоча підприємство не мало транспорту, працівників і фактично не вело діяльності. Суд дійшов висновку, що вимоги щодо подання звітності є безумовними.

Водночас судова практика свідчить, що штрафи можуть скасовуватися через процесуальні порушення з боку ТЦК. Підставами для цього можуть бути неналежне повідомлення особи про розгляд справи, відсутність доказів порушення, помилки у кваліфікації або недотримання строків притягнення до відповідальності.

Юристи радять бізнесу перевірити, чи подавалася раніше звітність, зберігати підтвердження її подання та контролювати встановлені строки. Це допоможе уникнути санкцій за облік транспорту підприємства та можливих претензій з боку ТЦК.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони представило план реформування української армії. Документ передбачає, зокрема, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження визначених строків проходження служби.

Крім того, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про “рекордну” кількість затримань представників ТЦК.