"Украинцы покупают стиль жизни, а не квадратные метры": как война изменила выбор жилья в стране

"Идеальный формат жилья" во время войны изменился, пожалуй, больше всего за всю историю независимости Украины. Фокус проанализировал рынок недвижимости и выделил 8 ключевых трендов 2026 года.

Времена, когда покупатели ориентировались прежде всего на престиж района и площадь квартиры, остались в прошлом. Сегодня ключевыми факторами стали безопасность, энергоэффективность, автономность и функциональность жилья. После отключений электроэнергии, роста тарифов и постоянных рисков для безопасности украинцы все чаще выбирают не просто квадратные метры, а готовый сценарий комфортной жизни.

Изменение запросов покупателей заставляет трансформироваться и рынок девелопмента. Застройщики все чаще интегрируют в свои проекты автономные системы энергоснабжения, укрытия, энергосберегающие технологии и развитую внутреннюю инфраструктуру.

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О том, как меняются приоритеты покупателей и каким будет жилье будущего, "Фокус" поговорил с руководителем отдела продаж киевского офиса Greenville Сусанной Караханян.

Спрос на "стиль жизни", а не на квадратные метры

Сегодня покупатели все реже рассматривают жилье лишь как набор квадратных метров. Все большее значение приобретает комплексная среда для жизни с хорошей инфраструктурой, сервисами и возможностями для работы и отдыха.

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"Именно поэтому жилье должно соответствовать всем сценариям современной жизни в большом городе с присущими ему динамикой и наполнением. "Идеальный формат жилья" для молодежи и семей существенно изменился под влиянием гибкого графика работы, урбанизации и экономических факторов. Молодежь все чаще выбирает компактные квартиры или студии с продуманной эргономикой, отдавая предпочтение местоположению, инфраструктуре и возможности работать удаленно. Семьи же ориентируются на более просторные квартиры с рациональным зонированием и отличной звукоизоляцией, где есть отдельные комнаты для детей и рабочие зоны", — отметила Сусанна Караханян.

Сегодня жилье должно соответствовать всем сценариям современной жизни в большом городе Фото: Greenville

Европланировка

Одним из наиболее заметных трендов стала так называемая "европланировка" — формат, при котором кухня объединена с гостиной, а спальня остается отдельной.

"В структуре спроса растет доля европланировок (кухня плюс гостиная и отдельная спальня). Если в 2022 году доля спроса на европланировку составляла около 40%, то в 2024 году — 50%, а в 2025 году — уже 60%", — пояснила эксперт.

На популярность таких квартир повлияли сразу несколько факторов. Прежде всего, речь идет об изменениях в программе "еОселя", росте тарифов на коммунальные услуги и стремлении оптимизировать расходы на содержание жилья. Большие квартиры становятся менее выгодными из-за сложности обогрева и более высоких затрат на обслуживание.

В структуре спроса растёт доля европланировок (кухня плюс гостиная и отдельная спальня). Если в 2022 году доля спроса на европланировку составляла около 40%, то в 2024 году — 50%, а в 2025 году — уже 60%

"Сформировался тренд на рациональную организацию жилого пространства: меньше "лишних" метров, больше функционального использования площади", — отметила специалист.

Автономность жилья становится стандартом, а безопасность — новым основным критерием выбора

Если еще несколько лет назад генераторы или резервное водоснабжение воспринимались как дополнительный бонус, то сегодня они постепенно становятся обязательным требованием покупателей.

После массовых отключений электроэнергии украинцы стали гораздо внимательнее оценивать технические характеристики жилых комплексов. Энергетическая независимость уже входит в число главных критериев при выборе жилья.

"Третьим по популярности фактором при выборе квартиры стала энергетическая независимость — ее учитывают 42 % респондентов", — убеждена Сусанна Караханян.

Теперь автономность — это уже не "опция на будущее". В современных жилых комплексах все чаще устанавливают крышные котельные, резервные источники питания, энергосберегающие фасады и утепленные инженерные системы.

Сформировался тренд на рациональную организацию жилого пространства: меньше "лишних" метров, больше функционального использования площади

"Нет никакой гарантии, что следующая зима будет легче, чем прошлая. Именно поэтому автономное отопление, генераторы, встроенные солнечные панели или другие альтернативные источники энергии — это уже "маст-хев" для современных жилых комплексов в Украине", — пояснила она.

Создание жилых коммьюнити

Покупатели все чаще оценивают не только квартиру, но и все окружение вокруг нее: наличие детских площадок, коворкингов, зеленых зон и мест для общения жильцов.

Важную роль при выборе жилья играет также коммьюнити жильцов: люди стремятся выстроить круг социального взаимодействия с окружающими, разделяющими их ценности и ориентиры

"По нашим наблюдениям, важную роль при выборе жилья играет также сообщество жильцов: люди стремятся формировать круг социального взаимодействия с окружающими, разделяющими их ценности и ориентиры", — отметила она.

Экоматериалы и энергоэффективность

Полномасштабная война изменила не только требования покупателей, но и подход застройщиков к самим технологиям строительства. На первый план вышли прочность, долговечность и способность здания сохранять тепло. Поэтому сегодня они активно используют решения, которые помогают именно уменьшить теплопотери и сделать дома более устойчивыми к внешним факторам.

"Фасад нашего киевского жилого комплекса Greenville Park выполнен из керамогранита. Он утеплен базальтовыми минераловатными плитами, что обеспечивает высокую энергоэффективность, защиту от атмосферных воздействий, улучшенный микроклимат в помещениях и эстетическую привлекательность", — привели пример в Greenville.

По оценкам компании, такие фасадные решения могут сократить теплопотери здания на 20–40 %.

Параллельно с этим на рынке усиливается экологический тренд. Девелоперы все активнее используют переработанный бетон, энергоэффективное стекло и современные утеплители на основе минеральной ваты или целлюлозы.

Тенденция к локализации материалов

Отдельным направлением является локализация производства и сотрудничество с украинскими производителями с целью снижения логистических рисков.

По оценкам специалистов, в 2026 году рынок движется в сторону более устойчивых, экологичных и адаптивных решений, при этом ключевую роль играет баланс между ценой, качеством и безопасностью.

В целом, главным критерием при выборе жилья сегодня становится не его престижность, а комфорт и безопасность в условиях затяжных кризисов. Поэтому, вероятно, девелоперы и в дальнейшем будут делать акцент на рассредоточенных жилых кластерах, снижающих риски массовых поражений, а также на "двойной инфраструктуре" с резервными коммунальными системами. Интеграция технологий "умного дома" для мониторинга безопасности и управления ресурсами также является признаком как современного, так и жилья будущего.

"Это сочетание фортификационной логики, экологичности и технологичности, ориентированное на устойчивость к кризисным сценариям", — добавляет к его характеристике руководительница отдела продаж киевского офиса Greenville Сусанна Караханян.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке недвижимости может возникнуть дефицит жилья.