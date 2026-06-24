Доллар уже почти по 45 грн: почему ослабевает гривна и стоит ли ожидать нового рекорда

Гривна продолжает постепенно терять позиции, а доллар держится вблизи психологической отметки в 45 гривен.

На валютном рынке наблюдается относительная стабильность на фоне медленного роста.

Актуальные курсы валют

По данным Kurs.com.ua, по состоянию на 24 июня средние курсы выглядели следующим образом:

Коммерческий:

доллар США — 44,8862 грн;

евро — 51,7552 грн;

польский злотый — 12,1128 грн;

швейцарский франк — 55,4479 грн.

НБУ:

доллар США — 44,909 грн;

евро — 51,414 грн;

польский злотый — 12,048 грн;

швейцарский франк — 55,532 грн.

Почему дорожает доллар

В октябре 2023 года Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. Согласно пояснениям регулятора, курс формируется на основе рыночных операций, а НБУ сохраняет возможность влиять на рынок для сглаживания чрезмерных колебаний. После перехода к режиму управляемой гибкости курса гривна постепенно реагирует на ситуацию на валютном рынке.

Відео дня

Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины проводит валютные интервенции, продавая валюту на межбанковском рынке. Именно благодаря этому резких скачков курса пока не наблюдается.

Такие операции влияют на динамику международных резервов. По состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы Украины составляли 45,7 млрд долларов США.

Ранее "Фокус" сообщал, что 4 июня доллар обновил максимум и установил третий подряд рекорд в Украине. Аналитики прогнозируют, что официальный курс останется ниже 45 грн