Долар уже майже по 45 грн: чому слабшає гривня та чи чекати нового рекорду

Гривня продовжує поступово втрачати позиції, а долар утримується поблизу психологічної позначки 45 гривень.

На валютному ринку фіксується відносна стабільність із повільним рухом угору.

Актуальні курси валют

За даними Kurs.com.ua, станом на 24 червня середні курси виглядали так:

Комерційний:

долар США — 44,8862 грн;

євро — 51,7552 грн;

польський злотий —12,1128 грн;

швейцарський франк—55,4479 грн.

НБУ:

долар США — 44,909 грн;

євро — 51,414 грн;

польський злотий —12,048 грн;

швейцарський франк—55,532 грн.

Чому дорожчає долар

У жовтні 2023 року Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Згідно з поясненнями регулятора, курс формується на основі ринкових операцій, а НБУ зберігає можливість впливати на ринок для згладжування надмірних коливань. Після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривня поступово реагує на ситуацію на валютному ринку.

Відео дня

Для згладжування коливань Національний банк України проводить валютні інтервенції, продаючи валюту на міжбанківському ринку. Саме завдяки цьому різких стрибків курсу наразі не відбувається.

Такі операції впливають на динаміку міжнародних резервів. Станом на 1 червня 2026 року міжнародні резерви України становили 45,7 млрд доларів США.

Раніше Фокус писав, що 4 червня долар оновив максимум та встановив третій поспіль рекорд в Україні. Аналітики прогнозують, що офіційний курс залишиться нижчим за 45 грн